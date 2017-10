Instagram passt Nutzungsregeln nach Kritik an

Instagram ändert Nutzungsregeln nach Druck von Verbraucherschützern Facebooks Foto-Plattform Instagram passt nach Druck von Verbraucher­schützern ihre Nutzungs­bedingungen in Deutschland an. Betroffen sind 18 Punkte, die Verbraucher­schützer mit einer Abmahnung angeprangert hatten. "Instagram hat sich von seinen zumeist jugendlichen Nutzern viel zu weit­reichende Rechte einräumen lassen", sagte der Vorstand des Verbraucher­zentrale Bundes­verbands, Klaus Müller, dem Tagesspiegel.

"Wir sind dabei, unsere Nutzungs­bedingungen in Deutschland zu aktualisieren. Diese Anpassungen verdeutlichen die Rechte, die deutsche Instagram Nutzer gemäß deutschem Recht haben, wenn sie sich auf der Plattform bewegen", erklärte Instagram. Die Änderungen hätten keinen Einfluss auf das Erlebnis auf der Plattform in Deutschland.

Passagen zum geistigen Eigentum angepasst

Unter anderem wird in den neuen Nutzungs­bedingungen deutlich gemacht, dass für Verbraucher bei Streitigkeiten das Recht ihres Wohnsitzes Deutschland gilt. Bisher stand im Klein­gedruckten, dass die Streitig­keiten nicht in Deutschland, sondern vor US-Schieds­gerichten ausgefochten werden sollen. Damit würde nicht deutsches, sondern kalifornisches Verbraucher­recht gelten. Passagen zum geistigen Eigentum wurden an das deutsche Recht angepasst. Außerdem wurde konkretisiert, wann die Fotoplattform Inhalte entfernen kann. "Für junge Menschen, die über das Medium kommunizieren, eine Katastrophe", sagte Müller.

Bis zum Jahresende will Instagram mit den Änderungen fertig sein. In Deutschland verbucht der Dienst mittlerweile über 15 Millionen Nutzer - meistens handelt es sich dabei um Jugendliche.

