Multiple KI: Instagram soll ChatGPT-Alternative bekommen

Chats mit Künst­licher Intel­ligenz erfreuen sich immer größerer Beliebt­heit, nun will auch Insta­gram ein Stück vom Hype-Kuchen abhaben. Das Entwick­lers­tudio tüftelt momentan an einer eigenen KI. Bei dieser Umset­zung soll der Spaß im Vorder­grund stehen. Man möchte eine fesselnde Erfah­rung bieten.

Um sich von der Konkur­renz abzu­heben, soll der Insta­gram-Chatbot 30 Persön­lich­keiten haben. Anwender können sich zwischen diesen entscheiden und austesten, welcher KI-Charakter am besten zu ihnen passt. Ansonsten lassen sich von der Soft­ware Fragen beant­worten und Ratschläge einholen.

Insta­gram springt auf den Chatbot-Zug auf

Instagram erhält demnächst eine ChatGPT-Alternative

Bild: Alessandro Paluzzi / @alex193a Die im vergan­genen Jahr vom Entwick­lers­tudio OpenAI veröf­fent­lichte Künst­liche Intel­ligenz ChatGPT sorgte für ein Beben in der digi­talen Gesell­schaft. Aufgrund der fort­geschrit­tenen und komplexen Umset­zung eroberte der Chat­roboter immer mehr Endge­räte. Anfang 2023 ging Micro­soft eine Part­ner­schaft mit OpenAI ein, Wett­bewerber wie Google, Samsung, aber eben auch Meta, machten sich an die Entwick­lung einer Alter­native. Nachdem Face­book im Februar sein Sprach­modell LLaMA vorge­stellt hatte, folgt anschei­nend in Bälde Insta­gram mit einem eigenen Konzept.

Insta­gram plant multiple KI-Persön­lich­keit

Der gut vernetzte Entwickler Ales­sandro Paluzzi veröf­fent­lichte jeden­falls einen verdäch­tigen Screen­shot. Auf diesem sind weiter­füh­rende Infor­mationen rund um einen Chatbot für die soziale Foto- und Video-Platt­form erkennbar. „Bringen Sie KI für eine spaßi­gere und fesseln­dere Erfah­rung in Ihre Chats “, heißt es im Info-Text zum kommenden Feature. Der, anschei­nend noch namen­lose, Chatbot, soll Fragen beant­worten und Hilfe­stel­lungen geben.

Es dürfe bereits knif­felig sein, einer Künst­lichen Intel­ligenz einen Charakter zu verleihen, Meta hat aber 30 Charak­tere im Sinn. Anwender werden sich zwischen all diesen Persön­lich­keiten entscheiden können, um den passenden Chatbot für sich zu finden. In Insta­gram soll die KI aber auch die Krea­tivität beflü­geln. Mit ihr soll man die besten Methoden erör­tern, sich selbst auszu­drü­cken.

Des Weiteren unter­stützt die Soft­ware den Anwender beim Schreiben von Mittei­lungen. Das klingt nach einem ziem­lich ambi­tio­nierten Projekt. Es bleibt abzu­warten, wann erste Tests des Insta­gram-Chat­bots starten und welche Spra­chen er zu Beginn beherrscht.

