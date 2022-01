Instagram: Alpha-Test für Influencer-Abonnements startet

Insta­gram will krea­tiven Köpfen ermög­lichen, sich künftig exklu­sive Beiträge in Form von Abon­nements vom Nutzer vergüten zu lassen. Die neue Funk­tion taucht in den USA gerade mit einer begrenzten Teil­neh­mer­anzahl in die erste Test­phase ein.