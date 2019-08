ING bietet ab sofort Google Pay an

Kunden der ING haben ab sofort die Möglich­keit, Google Pay zu nutzen. Dazu muss die Visa Card mit dem Google-Dienst verknüpft werden. Apple Pay soll in wenigen Wochen folgen.

Wie geplant ist Google Pay ab sofort für die Kunden der ING als neuer Bezahl­dienst verfügbar. Darüber infor­miert die Bank jetzt auf einer eigens einge­rich­teten Unter­seite ihrer Home­page. Zusätz­liche Kosten fallen für die Nutzung des für die ING neuen Ange­bots nicht an. Google Pay ist bereits vor mehr als einem Jahr in Deutsch­land gestartet. War der Service zunächst nur bei wenigen Kredit­insti­tuten verfügbar, so entscheiden sich mitt­lerweile immer mehr Banken, ihren Kunden den Mobile-Payment-Dienst anzu­bieten.

Kunden, die das Angebot wahr­nehmen möchten, müssen ihre von der ING ausge­gebene Visa Card mit Google Pay verknüpfen. Anschlie­ßend besteht die Möglich­keit, an Termi­nals, die kontakt­lose Zahlungen mit Geräten ermög­lichen, über das Android-Smart­phone oder die Smart­watch mit WearOS zu bezahlen. Die ING betont die Sicher­heit durch verschlüs­selte Zahlungs­infor­mationen. So soll die Karten­nummer des Kunden geheim bleiben.

Erwar­tungs­gemäß ist Apple Pay bei der ING nicht gleich­zeitig mit dem mobilen Bezahl­dienst von Google gestartet. Laut Bran­chen­berichten sollen ab 30. September aber auch iPhone- und Apple-Watch-Besitzer ihre ING Visa Card digi­tali­sieren und mit dem Handy bzw. der Uhr bezahlen können. Apple Pay star­tete mit wenigen Part­nern im Dezember vergan­genen Jahres.

Mitt­lerweile verhan­deln immer mehr Kredit­insti­tute mit Apple über eine entspre­chende Part­nerschaft. So gibt es Hinweise darauf, dass auch die Commerz­bank demnächst Apple Pay anbieten wird. Die Spar­kassen sowie die Volks­banken und Raiff­eisen­banken wollen eben­falls noch in diesem Jahr starten. Eine offi­zielle Ankün­digung mit Start­termin gibt es aller­dings bislang nicht.

