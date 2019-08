Bericht: ING startet noch im August mit Google Pay

In den kommenden Wochen sollen Google Pay und Apple Pay auch für Kunden der Direkt­bank ING verfügbar sein. Es werden auch schon konkrete Start­termine gehan­delt.

Die ING wird ihren Kunden künftig auch mobiles Bezahlen mit Google Pay und Apple Pay anbieten. Wie das Online­magzin iPhone-Ticker berichtet, stehen mitt­lerweile auch die voraus­sicht­lichen Start­termine für die beiden Dienste fest. Google Pay soll demnach voraus­sicht­lich noch in diesem Monat einge­führt werden. Als geplanter Termin sei "intern" der 20. August genannt worden.

Apple Pay soll den Angaben zufolge gut einen Monat später folgen. Wie es im Bericht, der sich auf Quellen aus dem "Umfeld der Direkt­bank" stützt, weiter heißt, wird der Start für den 30. September ange­peilt. Wie es weiter heißt, sind erste Werbe­maßnahmen schon für Anfang September geplant. Dabei ist es unklar, warum die ING in Deutsch­land so lange mit der Einfüh­rung von Apple Pay braucht, nachdem die Bank in anderen Ländern den mobilen Bezahl­dienst von Apple längst anbietet.

Sollte vor dem 30. September kein anderes deut­sches Kredit­institut mit Apple Pay starten, wäre die ING hier­zulande der 23. Partner des ameri­kani­schen Konzerns für den Bezahl­dienst, der sich mit iPhone und Apple Watch, iPad und Mac nutzt lässt. Weitere Partner wollen eben­falls noch in diesem Jahr mit Apple Pay auf dem deut­schen Markt starten.

Noch kein Termin für Spar­kassen, Volks- und Raiff­eisen­banken

Apple Pay startet bei der ING Zu den promi­nenten Kredit­insti­tuten, die Apple Pay anbieten wollen, gehören vor allem die Spar­kassen, Volks- und Raiff­eisen­banken. Aller­dings war es in den vergan­genen Wochen um diese Pläne recht ruhig. Sollte es demnach zu keinem kurz­fris­tigen Über­raschungs­start kommen, wird es wohl noch eine Weile dauern, bis der Service bei diesen Banken tatsäch­lich zur Verfü­gung steht.

Vor rund einem Jahr haben sowohl die Spar­kassen, als auch die Volks- und Raiff­eisen­banken auf der Android-Platt­form eigene Apps einge­führt, mit denen die Giro­cards, Visa- und MasterCards digi­tali­siert auf dem Mobil­telefon genutzt werden können. Nach­teil: In Verbin­dung mit einer Smart­watch funk­tionieren diese Ange­bote - anders als Google Pay und Apple Pay - nicht.

