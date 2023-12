ING: Neue App-Features - DKB Card Control fehlerhaft

Die ING bietet in der App jetzt die grafi­sche Darstel­lung des Konto­stand­ver­laufs an. Auch bei der DKB kündigt sich das nächste App-Update an.

Die ING hat ihre Banking-Apps aktua­lisiert. Für Nutzer von Android-Smart­phones steht die Version 6.43.2 zum kosten­losen Down­load aus dem Google Play Store bereit. Wer ein iPhone von Apple nutzt, kann aus dem AppStore die Version 6.43.10 herun­ter­laden. Hierzu hat das Kredit­institut auch Details zu den Neue­rungen veröf­fent­licht, die das Update mit sich bringt.

Zu den neuen Funk­tionen der iOS-Version der ING Banking to Go App gehört die grafi­sche Darstel­lung des Konto­stand­ver­laufs über den jewei­ligen Monat. Darüber hinaus haben Kunden die Möglich­keit, Zins­details über die App in Erfah­rung zu bringen. Weiterhin bringt das Update Bugfixes und klei­nere, nicht näher genannte Verbes­serungen mit sich.

DKB: Card Control akti­viert Kosovo von "Geis­ter­hand"

ING aktualisiert App

Foto/Logo: ING, Montage: teltarif.de Einem Bericht von Caschys Blog zufolge gibt es außerdem derzeit einen Fehler beim Card Control von der DKB. Die Funk­tion ermög­licht es, Karten­zah­lungen auf bestimmte Regionen zu beschränken. Mehrere DKB-Kunden bestä­tigen über­ein­stim­mend, dass Zahlungen im Kosovo als erlaubt ange­zeigt wurden, obwohl das Land vom jewei­ligen Nutzer nie für Zahlungen mit der DKB-Karte frei­geschaltet wurde.

Ob ledig­lich die Anzeige in der DKB Banking App falsch ist oder ob wirk­lich Zahlungen im Kosovo möglich wären, ist nicht bekannt. Card Control bezieht sich zudem gene­rell auf Trans­aktionen im statio­nären Handel. Online-Zahlungen werden getrennt behan­delt und müssen (bzw. können) nicht für einzelne Länder oder Regionen gesperrt oder frei­geschaltet werden.

DKB App: Das sind die nächsten Features

Unter­dessen hat die DKB die Version 2.9 ihrer Banking-App in den Beta-Test geschickt. Dieses Mal sind Neue­rungen an Bord, sie sich an Kunden richten, die bei der DKB ein Depot haben. Ab sofort finden diese Nutzer ihr Order­buch in der App. Darüber hinaus haben die Anwender die Möglich­keit, ihre Wert­papier­posi­tionen zu sortieren.

Wann die DKB die App-Version 2.9 an alle Kunden verteilt, ist derzeit noch nicht bekannt. Erst Anfang November hatte die DKB ein App-Update zum Down­load frei­gegeben, das auch neue Funk­tionen mit sich gebracht hat.