450connect: Nokia baut LTE450-Netz in Deutschland

Gegen die Wünsche der Behör­den­funker hatten sich die Ener­gie­ver­sorger auf 450 MHz durch­gesetzt. Jetzt haben sie den Auftrag an Nokia vergeben: Bau, Liefe­rung, Betrieb und Wartung des LTE450-Netzes bis 2040.

Der Netz­betreiber "450connect" und der Netz­werk­aus­rüster Nokia haben einen Vertrag zum Aufbau des bundes­weiten LTE450-Funk­netzes der 450connect geschlossen. Das finni­sche Unter­nehmen wird die Funk­sys­tem­technik des LTE450-Funk­netzes von der Zentral­technik über die Funk­sta­tionen, die Richt­funk­anbin­dungen sowie die Notstrom­ver­sor­gungs­ein­heiten für das Netz der Energie- und Infra­struk­tur­ver­sorger auf 450 MHz liefern. Dies beinhaltet alle notwen­digen Geräte, Dienst­leis­tungen und den Wartungs­ser­vice bis zum Jahre 2040.

Zuschlag im März 2021

40m Funkmast für das 450MHz-Netz von 450connect nahe der Autobahn A24.

Foto: Picture Alliance/dpa/dpa-Zentralbild Die 450connect GmbH hatte im März 2021 den Zuschlag für die 450-MHz-Frequenzen bis zum Jahr 2040 erhalten (wo einst das Mobil­tele­fon­netz "C-Tel" funkte). Das von Unter­nehmen der Energie- und Wasser­wirt­schaft getra­gene Joint Venture hatte sich erfolg­reich im Ausschrei­bungs­ver­fahren der Bundes­netz­agentur durch­setzen können.

Die Betreiber kriti­scher Infra­struk­turen erhalten mit dem bundes­weiten, "hoch­ver­füg­baren und sicheren" LTE450-Funk­netz der 450connect die erfor­der­liche Platt­form für die Digi­tali­sie­rung ihrer Infra­struk­turen, die Umset­zung der Ener­gie­wende und weitere Sicher­stel­lung der Versor­gung.

Nokia liefert und baut das Netz, schult und wartet

Die Lösung von Nokia umfasst geo-redun­dante LTE-Core-Netze, ein Funk­zugangs­netz (Radio Access Network – RAN), Nokia Wavence Mikro­wellen-Back­haul (Back­bone per Richt­funk), eine Manage­ment­lösung sowie Instal­lations-, Inbe­trieb­nahme-, Inte­gra­tions-, Schu­lungs- und tech­nischen Support. Darüber hinaus über­nimmt Nokia für 20 Jahre das komplette Netz­werk­manage­ment für dieses "kriti­sche" Netz.

Hohe tech­nische Anfor­derungen

"Ange­sichts der großen Heraus­for­derungen, die der Aufbau der 450-MHz-Platt­form mit sich bringt, freuen wir uns, mit Nokia einen starken und leis­tungs­fähigen Partner lang­fristig an unserer Seite zu haben, mit dem wir den hohen tech­nischen Anfor­derungen unserer Kunden als Betreiber kriti­scher Infra­struk­turen gerecht werden können“, betont Carsten Ullrich, Spre­cher der Geschäfts­füh­rung der 450connect.

Dirk Lewan­dowski, Vice Presi­dent Central and East Europe bei Nokia Enter­prise ergänzt: „Der Aufgabe, die kriti­sche Infra­struktur des Landes zu digi­tali­sieren, kommt eine enorme stra­tegi­sche Bedeu­tung zu. Beson­ders vor dem Hinter­grund der Heraus­for­derungen durch Ener­gie­wende und Dezen­tra­lisie­rung können wir mit unserer 450-MHz-Funk­netz­tech­nologie einen wich­tigen Beitrag zur sicheren Ener­gie­ver­sor­gung in Deutsch­land leisten.

Wir freuen uns auf eine vertrau­ens­volle und enge Zusam­men­arbeit mit 450connect bei diesem lang­fris­tigen und wich­tigen Projekt für die Bundes­repu­blik Deutsch­land.“ Beide Parteien haben sich vor dem Hinter­grund des hohen Bedarfs an hoch­ver­füg­barer und schwarz­fall­fester Kommu­nika­tion auf eine zügige Reali­sie­rung des Funk­netzes verstän­digt.

Netz­start 2023 geplant, Ausbau bis 2025

Bis Mitte 2022 werden erste Ende-zu-Ende-Tests im Feld erfolgen, um die Perfor­mance für den anste­henden Rollout sicher­stellen zu können. Im Jahr 2023 werden in den ersten Regionen Deutsch­lands Funk­dienste ange­boten. Der bundes­weite Ausbau erfolgt bis zum Jahr 2025.

Wer ist 450connect?

Die 450connect GmbH baut in den kommenden Jahren die ausfall­sichere Platt­form zur Digi­tali­sie­rung der kriti­schen Infra­struk­turen in Deutsch­land. Das Kölner Unter­nehmen möchte damit eine "entschei­dende Voraus­set­zung für die Dekar­boni­sie­rung und Resi­lienz unserer Volks­wirt­schaft" schaffen. Basis sind die bis Ende 2040 an 450connect zuge­teilten Funk­fre­quenzen bei 450 MHz. Hinter 450connect stehen mehr als 70 Ener­gie­ver­sor­gungs­unter­nehmen, unter anderem die Alli­ander, E.ON, ein Konsor­tium regio­naler Ener­gie­ver­sorger sowie die Versorger-Allianz 450, zu der zahl­reiche Stadt­werke, Energie- und Wasser­ver­sorger unter Betei­ligung der EnBW-Tochter Netze BW gehören.

Das Netz von 450connect steht nur berech­tigen Unter­nehmen der Energie-, Wasser oder Infra­struk­tur­branche zur Verfü­gung und kann von Privat­per­sonen nicht genutzt werden. Die verwen­dete LTE450-Technik (450 MHz) ist speziell auf die Inter­essen der Nutzer zuge­schnitten. Es ist nicht nur für Sprech­ver­bin­dungen, sondern auch zum Über­wachen und Steuern von Netzen gedacht (Schalter an/aus, Strom­menge, Span­nung, Störungs­mel­dungen, Wasser fließt/nicht etc.).

Handels­übliche Handys oder Smart­phones für die Netze von Telekom, Voda­fone, o2 oder 1&1 funk­tio­nieren in diesem Netz nicht.

