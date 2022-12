Infinix Zero Ultra: Handy-Akku lädt in 12 Minuten wieder auf

Das Infinix Zero Ultra macht nicht nur durch eine 200-MP-Kamera Schlag­zeilen, sondern auch durch den 4500-mAh-Akku, der sich mit bis zu 180 W aufladen lässt. Ein Tweet präsen­tiert Live-Bilder von dem Smart­phone sowie einen Schnell­lade­test.

Bereits im Oktober hat die hier­zulande eher unbe­kannte Marke Infinix, die Teil der chine­sischen Trans­sion Group ist, ein neues Smart­phone namens Zero Ultra vorge­stellt. Das Heraus­stel­lungs­merkmal des Handys ist seine 180-W-Schnell­lade­funk­tion.

MySmartPrice hat die Probe aufs Exempel gemacht und das Ergebnis eines Schnell­lade­tests in einem Tweet veröf­fent­licht. Demnach lässt sich der 4500-mAh-Akku des Zero Ultra in nur 12 Minuten von 0 Prozent auf 100 Prozent aufladen. Darüber, wie "gesund" diese schnellen Lade­vor­gänge für einen Akku sind, scheiden sich die Geister. Nichts­des­totrotz ist das smarte Device nach einem harten Arbeitstag ruck­zuck wieder einsatz­fähig.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Bilder zeigen das schwarz-blaue Zero-Ultra-Modell

Die gepos­teten Bilder zeigen das Smart­phone offen­sicht­lich in der "Genesis-Noir"-Farb­vari­ante, die auf den Fotos jedoch eher bläu­lich schim­mert. Die Rück­seite des schwarz-blauen Modells ist zwei­geteilt: Während zwei Drittel mit einer glän­zenden Ober­fläche bedeckt sind, kommt das rest­liche Drittel mit einem Carbon-Muster daher.

Die zweite Farb­vari­ante nennt sich "Coslight Silver" und besitzt eine matt­weiße Ober­fläche mit glän­zenden weißen Schlieren.

Nicht weiter defi­nierte 200-MP-Kamera

Das zweite High­light des Zero Ultra ist seine 200-MP-Haupt­kamera mit Bild­sta­bili­sator, deren Hersteller Infinix nicht benennt. Mögli­cher­weise handelt es sich hierbei um den ISOCELL-HP1-Sensor von Samsung, der auch im Moto­rola Edge 30 Ultra zum Einsatz kommt.

Ferner verbaut Infinix einen 13-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einen 2-MP-Sensor. Die Selfie­kamera sitzt in einem runden Displayaus­schnitt und löst mit 32 MP auf.

Abge­run­detes 6,8-Zoll-AMOLED-Display

Beim Zero Ultra blickt der Nutzer auf ein seit­lich abge­run­detes 6,8 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflö­sung von 2400 x 1080 Pixel und einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz. Die Bild­schirm­hel­lig­keit beläuft sich auf maximal 900 Nits. Infinix Zero Ultra

Bild: Infinix Den Antrieb des Smart­phones über­nimmt ein MediaTek Dimen­sity 920, der zwei ARM-Cortex-A78-Kerne mit bis zu 2,5 GHz und sechs ARM-Cortex-A55-Kerne mit bis zu 2 GHz vereint und 5G unter­stützt. Grafik­auf­gaben erle­digt eine ARM-Mali-G86-GPU.

Dem Prozessor stehen 8 GB RAM und ein 256 GB fassenden Flash-Spei­cher zur Seite, der sich leider nicht erwei­tern lässt. Werks­seitig läuft auf dem Zero Ultra Android 12.

Hier­zulande ist das Infinix Zero Ultra derzeit noch nicht verfügbar. Ob es das jemals sein wird, steht in den Sternen. In Indien kostet das Smart­phone umge­rechnet rund 450 Euro.

Bei MediaMarkt läuft noch bis Ende der Woche eine "Apple-Week"-Aktion. In einem anderen Artikel checken wir, ob sich ausge­wählte Ange­bote preis­lich lohnen.