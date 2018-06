Volle Netzversorgung im Einkaufszentrum

Paradiesisches Einkaufszentrum

Nach unserer Expedition in den Hamburger Untergrund begaben wir uns in das Einkaufszentrum Europa Passage, das mitten in Hamburg am Ballindamm zwischen Jungfernstieg und Rathausmarkt liegt. Dieses Einkaufszentrum besteht aus Geschäften und Cafés aller Art, dazu kommen noch viele Büros, es ist also den ganzen Tag stark besucht. Unter dem Center befindet sich ein riesiges Parkhaus, das sich über sechs (!) Parkdecks unter einem Kellergeschoss erstreckt. Alle Ebenen sind mit Mobilfunk von Telekom, Vodafone und Telefónica-o2 versorgt. Wir haben das überprüft.