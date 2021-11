So kommt der Corona-Impfnachweis in die Apple Wallet

Ob die deut­sche CovPass App oder die Corona Warn App jemals die Möglich­keit bieten werden, einen einge­scannten Impf­nach­weis in die Apple Wallet zu über­nehmen, ist nach wie vor offen. Zunächst hat sich das Robert Koch Institut als Heraus­geber gegen dieses Feature entschieden. Später gab es Hinweise darauf, dass die Funk­tion mögli­cher­weise nach­gereicht werden könnte.

Die von der grie­chi­schen Regie­rung heraus­gege­bene App Covid Free GR Wallet, die auch in der deut­schen Version des AppStores von Apple zum kosten­losen Down­load bereit­steht, bietet diese Funk­tion bereits an. Auch Impf­zer­tifi­kate aus anderen EU-Ländern und somit auch aus Deutsch­land sind kompa­tibel.

Deut­scher Impf­nach­weis in grie­chi­scher App

Griechische App hievt Impfnachweis in die Apple Wallet

Screenshot: teltarif.de Wir haben erfolg­reich deut­sche Corona-Impf­nach­weise in die Anwen­dung einge­bunden. Das Menü der Anwen­dung ist stan­dard­mäßig auf Grie­chisch, lässt sich aber auch auf Nutzung in engli­scher Sprache umstellen. Dazu muss das mit einem Zahnrad-Symbol ange­deu­tete Menü am rechten oberen Display­rand aufge­rufen werden.

Nach dem Import der Impf­zer­tifi­kate genügt es, den Menü­punkt "Add to Wallet" aufzu­rufen. Wichtig: Für jede Impfung wird ein eigener Eintrag in der Apple Wallet gene­riert. Die Zerti­fikate werden aber - ähnlich wie eine Bord­karte für einen Anschluss­flug bei einer Flug­reise - neben­ein­ander, also in einem gemein­samen Menü­punkt, ange­zeigt.

Impf­nach­weis im iPhone-Sperr­bild­schirm

Der Wallet-Eintrag zeigt, dass er von einer App gene­riert wurde die von der grie­chi­schen Regie­rung heraus­gegeben wurde. Das könnte in Geschäften und Restau­rants für Verwir­rung sorgen. Scannt der Laden­inhaber aber den QR-Code ein, so kann er sich von der Gültig­keit der Unter­lagen über­zeugen. Vorteil für den Nutzer: Der Impf­nach­weis ist auch über den Sperr­bild­schirm des iPhone zugäng­lich.

Inof­fizi­elle Web-Anwen­dungen haben es bisher schon ermög­licht, digi­tale Impf­nach­weise in die Apple Wallet einzu­binden. Die Covid-Free-GR-Wallet-Anwen­dung ermög­licht die Nutzung dieses Features nun auch ohne solche Umwege. Bislang steht der Komfort aber nur für iPhone-Besitzer zur Verfü­gung, wie sich in einem Test der teltarif.de-Redak­tion mit der Android-App Covid Free GR gezeigt hat. Diese wurde zuletzt im Juli aktua­lisiert, bietet noch keine Wallet-Inte­gra­tion und kann ledig­lich die Echt­zeit von Impf­zer­tifi­katen prüfen.

