imoo Watch Phone Z1: Smartwatch für die Kleinen im Test

Wer sich beson­ders um seinen Nach­wuchs sorgt und diesen schnell kontak­tieren und dessen Akti­vitäten nach­voll­ziehen möchte, könnte sich die Anschaf­fung einer Kinder-Smart­watch über­legen. Eine solche ist das Watch Phone Z1 von imoo. Ausge­stattet mit LTE und GPS ist sie in der Lage, Tele­fonate, Video­anrufe und Ortung zu bewerk­stel­ligen. Ein Fami­lien­chat ist ebenso wie ein Sturz- und Wasser­schutz vorhanden. Wir haben uns das 119 Euro kostende Wearable für einen Alltags­test zukommen lassen und schil­dern unsere Impres­sionen.

Das ist das imoo Watch Phone Z1

Das imoo Watch Phone Z1 in voller Pracht

Andre Reinhardt Bei imoo handelt es sich um eine Marke des chine­sischen Herstel­lers BBK Elec­tro­nics, der unter anderem für OnePlus, Oppo, realme und Vivo verant­wort­lich zeichnet. Es steckt also ein versiertes Unter­nehmen hinter den Produkten. Das Watch Phone Z1 wird vom Konzern auch in Europa, darunter Deutsch­land, Öster­reich und Frank­reich, über die Webseite ange­boten. Dabei betont die Firma, dass die Smart­watch DSVGO-konform sei. Für 119 Euro kommt das Produkt versand­kos­ten­frei zum Käufer. Watch Phone Z1 von vorne

Andre Reinhardt Was bietet das Watch Phone Z1? Das Display misst 1,3 Zoll und löst mit 240 x 210 Pixel auf. Für die Berech­nungen ist der Spreadtrum UWS6131E zuständig. Mit jeweils 128 MB sind Daten­platz und RAM nicht allzu üppig ausge­stattet. An Mobil­funk gibt es 2G, das ausster­bende 3G und FDD-LTE. Wobei letz­teres auf die Bänder 1, 3, 5 und 8 beschränkt ist. Tele­fonate über VoLTE sind möglich. GPS, Blue­tooth 4.2 und WLAN komplet­tieren die Schnitt­stellen. Eine 2-MP-Kamera ist an Bord. Der Akku misst 740 mAh. Das Z1 ist gemäß IPX8 gegen Wasser, aber nicht gegen Staub geschützt.

Das hat uns am Watch Phone Z1 gefallen

SIM-Karten-Einschub des Z1

Andre Reinhardt Zwar besteht das Gehäuse voll­ständig aus Kunst­stoff, dieses wirkt aber sehr robust. Es ist äußerst massiv und knarzt auch bei festerem Anpa­cken nicht. So müssen Eltern keine Angst haben, dass die Uhr kaputt geht, sollte sie bei Wutaus­brü­chen an die Wand geschmissen werden. Kontakt­auf­nahmen mit Wasser, etwa unter der Dusche, über­stand die Z1 eben­falls unbe­schadet. Als beson­ders positiv ist die Verbin­dung hervor­zuheben. Der LTE-Empfang war stets hoch. Tele­fonate waren verständ­lich und wir wurden auch gut verstanden. Watch Phone Z1 beim Telefonieren

Andre Reinhardt Das GPS-Modul der Kinder-Handyuhr verrichtet einen akku­raten Job, was man auch dem Beschleu­nigungs­sensor für die Schritt­anzahl beschei­nigen kann. Der Bild­schirm des Watch Phone Z1 ist hell genug, um auch bei Sonnen­ein­strah­lung zu genügen. Mit dem Bedien­kon­zept der Smart­watch kamen wir schnell klar. Möchte das Kind jemanden anrufen, muss es nur nach links zu den Kontakten wischen. Der Chat und andere Funk­tionen werden mit einem Wisch nach rechts erreicht.

Das hat uns am Watch Phone Z1 nicht gefallen

Die Smartphone-App der Z1

Andre Reinhardt Laut Produkt­seite ist das Gerät für ein Kind zwischen 5 und 12 Jahren ausge­legt. Wir bezwei­feln aber, dass alle Spröss­linge in diesem Alter bereits über die notwen­digen Englisch­kennt­nisse verfügen. Der größte Kritik­punkt ist nämlich die Sprach­bar­riere. Das Z1 kann ausschließ­lich in Chine­sisch und Englisch betrieben werden. Etwas kurios, da schließ­lich mit der DSVGO-Konfor­mität geworben wird und ein deut­scher Impor­teur einge­spannt ist. Auf der Produkt­seite gibt es keinen Hinweis auf diese Hürde. Ironi­scher­weise ist die benö­tigte Smart­watch-App deutsch loka­lisiert.

Zu Beginn konnten wir außerdem keinen GPS-Empfang bekommen. Das GPS muss erst manuell in den App-Einstel­lungen akti­viert werden, was aus der Kurz­anlei­tung nicht hervor­geht. Ledig­lich fünf Ziffer­blätter, die fehlende Distanz­angabe bei den zurück­gelegten Schritten und die nicht vorhan­dene Display-Akti­vie­rung durch das Drehen des Hand­gelenks sind schade. Gene­rell ist der Funk­tions­umfang mager. Zudem konnten wir im Chat zwar Fotos erhalten, aber keine erfolg­reich senden.

Fazit zum imoo Watch Phone Z1

Watch Phone Z1 von hinten

Andre Reinhardt Nettes Konzept, aber nicht zu Ende gedacht, das ist unser Eindruck nach dem Alltags­test. Vor allem die fehlende deut­sche Sprache ist ein großes Ärgernis. Wir wollten unserem Kleinen zunächst die Uhr zum Testen geben, erach­teten dies aufgrund der Sprach­bar­riere aber als wenig sinn­voll. Auch erschließt sich uns nicht, weshalb der Beschleu­nigungs­sensor für ein unnützes Mini­spiel, bei dem man virtu­elles Geld durch Schüt­teln verdienen kann, aber nicht für das Akti­vieren des Displays, genutzt wird.

Im jetzigen Zustand ist das imoo Watch Phone Z1 nur für Kinder und Erwach­sene mit guten Englisch­kennt­nissen brauchbar. Außerdem sollte man den einge­schränkten Funk­tions­umfang berück­sich­tigen. Immerhin ist die Konnek­tivität gelungen und die Kameraqua­lität für den Chat ausrei­chend.