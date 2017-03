Ikea: Eigenes Smart-Home-System Trådfri kommt

Ikea wird wohl bald sein eigenes Smart-Home-Pogramm in Deutschland auf den Markt bringen. Bekannt ist die Produktpalette unter der Bezeichnung Trådfri, was auf Schwedisch "drahtlos" bedeutet. Dabei setzt Ikea den Fokus auf die intelligente Steuerung von Lampen und Licht per Smartphone-App. Aber wie jedes Smart-Home-System wird auch ein entsprechender Standard für die drahtlose Kommunikation benötigt.



Basis-Paket für etwa 85 Euro

Einem Bericht von theverge.com zufolge setzt Ikea dabei auf den Smart-Home-Standard ZigBee, der hierzulande auch zum Beispiel von der Telekom für das Home-Base-System verwendet wird. Neben DECT und Z-Wave handelt es sich dabei um einen der wichtigsten Standards in Deutschland. Laut Ikea lässt sich das System auch mit Leuchten wie der Philips Hue vernetzen. Das Herzstück des Smart-Home-Systems ist ein Hub, der ein eigens WLAN-Netz aufspannt. Per Smartphone oder alternativ über eine Fernbedienung lassen sich dann alle in dem Netzwerk eingebunden Geräte regeln.

Derzeit kostet das Basis-Paket inklusive des Hubs, zwei dimmbaren Leuchten sowie einer Fernbedienung umgerechnet 85 Euro in Schweden. Zudem sind weitere Sets zu haben, die der Nutzer bei Bedarf im Smart-Home-System einfügen kann. Für 28 Euro sind ein Bewegungssensor und eine Leuchte zu haben oder für 34 Euro eine Leuchte und eine Fernbedienung.



Doch wann können wir hierzulande mit dem Smart-Home-System von Ikea rechnen? Ab April soll es erhältlich sein, wie das schwedische Unternehmen auf seiner Webseite informiert. Dort nennt Ikea auch vorab, was der Nutzer mit den Komponenten alles anstellen kann: So lassen sich per App oder Fernbedienung die Lichter "dimmen, ein- und ausschalten oder in drei Stufen von warmem auf kaltes Licht umschalten". Bei allen Geräten handelt es sich um Plug-and-play-Lösungen, daher sind diese direkt einsetzbar und benötigen keine zusätzliche Verkabelung.

