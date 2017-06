Ikea: Die iOS-App mit Augmented Reality kommt

Ikea und Apple kündigen AR-App an Ikea wird in Kooperation mit Apple eine Augmented-Reality-App anbieten. Damit will das Unternehmen das Einkaufserlebnis für seine Kunden verbessern. Diese haben dann die Möglichkeit, bereits vor dem Kauf die Möbelstücke anzuschauen und diese in der eigenen Wohnung in virtueller Form zu platzieren. Dies sei eine wichtige Kaufentscheidung, bei der Ikea künftig mit der App helfen will.

Der Ikea-Manager Michael Valdsgaard hat gegenüber digital.di.se mitgeteilt, dass sich dank der Apple die Möbel sogar millimetergenau platzieren lassen können. So präzise sei die bisherige Funktion der verfügbaren Katalog-App von Ikea nicht. Bei den Möbelstücken handelt es sich schon jetzt um gerenderte 3D-Modelle - diese will Ikea dann auch in der neuen App verwenden. Für die App greift Ikea auf Apples ARKit zurück.

Möbelstücke direkt in der AR-App kaufen

Ziel ist es von Ikea, dass die Kunden in der Lage sein sollen, direkt innerhalb der AR-App das gewünschte Möbelstück zu erwerben. Allerdings kann Valdsgaard diese Funktion nicht für die erste Version der iOS-App versprechen, da die Frist bis zum Launch zu kurz für die Implementierung des Features sei. Beim Start der Augmented-Reality-App sollen Ikea zufolge 500 bis 600 Produkte zur Verfügung stehen. Zudem sollen neue Möbelstücke zuerst innerhalb der App abrufbar und platzierbar sein. Diese können der Kunde dann in den Warenkorb legen und entweder an ein Möbelhaus in der näheren Umgebung oder bei Verfügbarkeit nachhause liefern lassen.

Ikeas Wunsch wäre es, dass die AR-App zum Launch von iOS 11 vorgestellt wird, allerdings hält dies der Ikea-Manager für eher unrealistisch. Apple wird die offizielle Version von iOS 11 voraus­sichtlich im Herbst heraus­bringen.

Wie Sie schon jetzt iOS 11 in einer Beta-Version installieren und ausprobieren können, erfahren Sie in einem separaten Bericht. Allerdings ist die Installation der Beta-App nicht empfehlenswert, da diese noch zu viele Fehler hat. In einem anderen Artikel gehen wir daher darauf ein, wie Sie zurück auf iOS 10 wechseln können.