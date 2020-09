TCL auf der IFA: "Hi-Tech zum Low-Price"

Der chine­sische Hersteller TCL ist hier­zulande beispiels­weise unter dem Marken­namen Alcatel bekannt und nimmt für sich in Anspruch, eine der welt­weit meist­ver­kauften Marken im Bereich der Unter­hal­tungs­elek­tronik zu sein. Das Unter­nehmen versucht auf der IFA den Spagat zwischen Hitech, beispiels­weise bei Moni­toren und Displays, und güns­tigen Preisen.

Goodbye Black­berry

Mit Hitech zum Low-Price möchte TCL (Alcatel) punkten.

Foto: TCL Pünkt­lich zur IFA hat sich TCL von Produkten der Marke Black­berry verab­schiedet. Ja, der Vertrieb sei einge­stellt, es gäbe aber noch Support, war auf Anfrage zu erfahren. Ob es beispiels­weise für den Black­berry Key2LE noch Updates gibt, ist unklar. Letzter Soft­ware-Stand ist 8.1.0 Patchlevel Juli 2020. Doch es gibt Hoff­nung, die Marke Black­berry wird weiter leben.

TCL zeigt TCL

TCL ist in Berlin live ange­treten, sein Know-How zu präsen­tieren. Beispiels­weise die TCL AiPQ-Engine der zweiten Genera­tion, die eine als "AIxIoT" bezeich­nete Stra­tegie defi­niert, die den Nutzern über verbes­serte Displays inno­vativen Mehr­wert verschaffen soll.

Zwei neue 10 Zoll Tabletts

Mit interessanten Details stellt TCL zwei neue Android Tablets in der Preisklasse deutlich unter 300 Euro in Berlin vor.

Foto: TCL Vorge­stellt wurden zwei 10-Zoll-Tablets, die TCL 10 TABMAX und TCL 10 TABMID heißen, und unter Google Android 10 laufen und mit Preisen von deut­lich unter 300 Euro ange­sie­delt sind.

Das TCL 10 Tabmax ist ein 10,36 Zoll "Full-HD+-Display" mit einem 8,3 mm schmalen Rahmen. Der TCL Einga­bestift soll das Zeichnen und Schreiben wie mit einem Blei­stift auf einem Blatt Papier ermög­lichen. Einge­baut sind zwei Mikro­fone und eine Geräusch­unter­drü­ckung plus zwei Laut­spre­cher, weiter eine 8 Mega­pixel Front­kamera etwa für Video­ver­bin­dungen. Gegen eine zu starke Belas­tung der Augen liefert das TCL 10 Tabmax einen Augen­schutz ohne Flim­mern oder Blau­licht. Geht der Nutzer zu nahe ans Display ran, soll es einen Alarm geben.

Neben der 8-MP-Front­kamera sind eine 13-Mega­pixel-Haupt­kamera sowie ein großer 8000-mAh-Akku an Bord, was für einen Tag Nutzung reichen soll. Das Gerät wird "in ausge­wählten Regionen welt­weit" sowohl in 4G als auch als reines WiFi-(WLAN)-Modell ab dem vierten Quartal für 299 Euro (4G) bzw. 249 Euro (WLAN) UVP erhält­lich sein.

TCL 10 Tabmid: Viel Spaß und mit "Stil"

Das TCL 10 Tabmid ist die abge­speckte Vari­ante, das 325 Gramm wiegt und nur 8,5 mm dick ist. Ihm wurde ein 8 Zoll großes Full-HD-IPS-Display spen­diert, die Tech­nologie NXTVISION soll Hellig­keit, Kontrast und Farbe in jedem Winkel beibe­halten. Wie beim großen Bruder wird blaues Licht redu­ziert. Origi­nell: Das Gerät verfügt über einen Lese­modus, der den Bild­schirm auto­matisch auf Schwarz-Weiß einstellt und gleich­zeitig Hellig­keit und Kontrast je nach Umge­bung anpasst.

Ange­trieben wird das Tablet von einem Qual­comm Snap­dragon-665-Prozessor (Octa-Core + Grafik­pro­zessor). Als Ziel­gruppe hat TCL auch die Kinder im Blick, da wie beim großen Bruder der "Kinder­modus" mit einer kinder­freund­lichen Benut­zer­ober­fläche und Kinder­siche­rung einge­stellt werden kann. Der Google Assi­stant soll in vielen Situa­tionen weiter­helfen.

Das TCL 10 Tabmid hat einen 5500-mAh-Akku, der eben­falls einen ganzen Tag durch­halten soll, ferner einen Finger­abdruck­sensor für eine einfache Anmel­dung. Wer es beson­ders mag, kann als "Premium-Edition" ein dunkel­blaues Cover wählen. Die Kamera nennt die glei­chen Werte wie der große Bruder, Verbin­dungen sind per WiFi (WLAN) oder per 4G (LTE) möglich. Als Liefer­termin wird das vierte Quartal zum Budget­preis von 229 Euro genannt.

Farbiges Nxtpaper Display

TCL hat ein farbiges Ink-Display für ein Tablet entwickelt. Liefertermin noch unbekannt.

Foto: Henning Gajek, teltarif.de Span­nend verspricht ein farbiges Ink-Display "NXTPAPER" werden, was den Strom­ver­brauch des Tablets in unend­liche Tiefen (65 Prozent weniger als übliche LCD-Geräte) drückt, aber erst durch Fremd­beleuch­tung zum Leben erweckt wird. Die von TCL entwi­ckelte Tech­nologie ist das Ergebnis von zwei Jahren Produkt­for­schung und -design sowie elf Patenten für den Augen­schutz. Die Bild­qua­lität soll Full-HD errei­chen und ein visu­elles Erlebnis in Voll­farbe ohne Flim­mern und ohne schäd­liches Blau­licht ermög­lichen.

Im Vergleich zur herkömm­lichen „elek­tro­nischen Tinte“ soll die Technik 25 Prozent mehr Kontrast können und bis zu 36 Prozent dünner als ein typi­scher LCD-Bild­schirm sein, was die Geräte schlanker und leichter machen würde.

Das Tablet könnte nicht nur für e-Book-Freunde, sondern auch für Klein­kinder, die elek­tro­nische Bilder­bücher betrachten wollen, inter­essant werden. Einen konkreten Liefer­termin oder Preis nannte TCL in Berlin nicht.

Smart­watch Move­time

Wem das Original zu teuer ist, könnte hier schwach werden, wenn die Perfomance stimmt.

Foto: Henning Gajek, teltarif.de Die Move­time Family Watch MT43A in den Farben Dunkel­grau und Schwarz mit einem 41 mal 48,5 mm großen AMOLED-Touch-Display enthält einen Fall­sensor und soll Alarm schlagen, wenn es dem Träger der Uhr nicht gut geht (Herz­fre­quenz­über­wachung). Auch an die Einnahme von Medi­kamenten wird erin­nert. Die 4G-fähige Uhr ermög­licht das frei­hän­dige Tele­fonieren. Das Vorbild aus Cuper­tino scheint hier Pate gestanden zu haben. Auch wenn die Abkür­zung "MT" auf den System­fer­tiger MediaTek hinweisen könnte, der Chip­satz kommt von Qual­comm. An der Laden­kasse soll ein Preis von eta 229 Euro aufge­rufen werden.

Ohrstöpsel gefällig?

Ohrhörer von TCL, die irgendwie an das "Original" erinnern.

Foto: Henning Gajek, teltarif.de Genauso sind die neuen draht­losen Ohrstöpsel von TCL dem Vorbild mit dem Apfel nach­emp­funden, nur beim Preis werden maximal 99 Euro aufge­rufen.