teltarif.de-Talk: So lief die IFA Special Edition ab

Foto/Grafik/Montage: teltarif.de Logo: Messe Berlin Vom 3. bis 5. September fand in Berlin die IFA statt. Norma­ler­weise wäre das nicht unge­wöhn­lich und neben Fach­besu­chern würden auch unzäh­lige Endver­brau­cher die Messe unter dem Funk­turm besu­chen. In diesem Jahr war Corona-bedingt alles anders. Grund für uns, über die IFA Special Edition zu spre­chen, wie die Veran­stal­tung in diesem Jahr heißt.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify.

Darüber spre­chen wir heute

Eindrücke von der IFA 2020

Foto/Grafik/Montage: teltarif.de Logo: Messe Berlin Die IFA Special Edition hatte den Anspruch, nach vielen Monaten die erste Fach­messe der Technik-Branche zu sein. In der Tat war die Consumer Elec­tro­nics Show (CES) in Las Vegas die letzte "echte" Messe vor der welt­weiten Ausbrei­tung von Corona. "Tech is back" titelte die Berliner Messe­gesell­schaft. Doch wie hat die Umset­zung dieses Anspruchs in der Praxis geklappt? Darüber spre­chen im heutigen Podcast die teltarif.de-Redak­teure Alex­ander Kuch und Markus Weidner.

In diesem Jahr hatten nur Pres­sever­treter und Fach­besu­cher Zutritt zur Messe. Endver­brau­cher mussten mit Internet-Auftritten der Hersteller vorlieb nehmen. Doch was bekamen die Besu­cher der physi­schen IFA auf dem Messe­gelände in Berlin zu sehen? Welche Aussteller waren vor Ort und welche Produkt-High­lights wurden präsen­tiert? Auch darüber unter­halten wir uns im Podcast.

Eines ist sicher: Eine IFA wie im Jahr 2020 gab es noch nie. Wir lassen Sie im Podcast "live" an der ersten Messe während der Corona-Krise teil­haben.

