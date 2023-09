teltarif.de Talk: Highlights von der IFA 2023

Seit Ende vergan­gener Woche findet die IFA auf dem Messe­gelände unter dem Berliner Funk­turm statt. teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds hat sich auf der Messe umge­sehen. Grund für uns, ihn ins Podcast-Studio einzu­laden, um über die High­lights zu spre­chen, die im Rahmen der Veran­stal­tung zu sehen sind.

Darüber spre­chen wir heute

IFA-Highlights im Podcast

Foto: teltarif.de Ein Smart­phone mit falt­barem Display, das leichter als ein Samsung Galaxy S23 Ultra oder ein Apple iPhone 14 Pro Max ist? Das gibt es tatsäch­lich. Honor hat das Magic V2 genannte Gerät mit zur IFA gebracht und wir berichten im Podcast darüber, was in diesem Mobil­telefon steckt.

Auch der Umwelt­schutz gehört zu den Messe­themen in diesem Jahr - unter anderem am Stand von Samsung. Der korea­nische Hersteller zeigt auf der IFA aber auch beson­ders große TV-Geräte. Für diese braucht man nicht nur viel Platz, sondern auch das nötige Klein­geld. Im Podcast spre­chen wir darüber, dass es vergleich­bare Geräte auch von anderen Herstel­lern gibt.

Während weiße Ware und Smart Home mitt­ler­weile zu den wich­tigen Messe­themen zählen, geht der IFA so ein biss­chen die Sparte verloren, für die der Buch­stabe "F" im Namen der Messe eigent­lich fehlt. Mit der ARD hat der letzte große Radio- und TV-Veran­stalter die Messe verlassen.

Mit der Deut­schen Telekom gibt es aber auch einen Rück­kehrer. Im Podcast spre­chen wir darüber, dass der Messe­auf­tritt aber keines­falls mit dem aus früheren Jahren vergleichbar ist.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Podcast direkt anhören und abon­nieren

