IFA-Podcast: Neue Telekom-Tarife, Handy-Highlights & DAB+

Seit heute hat die IFA in Berlin ihre Pforten für die Besu­cher geöffnet. Aller­dings sind erste Messe­high­lights bereits in den vergan­genen Tagen auf Presse-Events gezeigt worden. Wir haben uns einige High­lights einmal genauer ange­sehen und berichten darüber im heutigen Podcast von teltarif.de.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify.

Darüber spre­chen wir heute

IFA-Highlights im Podcast Die Deut­sche Telekom hat neue MagentaMobil-Tarife vorge­stellt, die ab heute vermarktet werden. Passend dazu hat der Bonner Tele­kommu­nika­tions­dienst­leister sein 5G-Netz für Endver­brau­cher geöffnet. Dieses kann mit allen neuen Tarifen genutzt werden. Das ist eines unserer heutigen Themen im Podcast von teltarif.de.

Amazon will an die bishe­rigen Erfolge mit den Fire-TV-Sticks und -Set-Top-Boxen anschließen und hat - gemeinsam mit Part­nern - neue Endge­räte gezeigt, die die Fire-TV-Funk­tiona­lität an Bord haben. Unter anderem ist der Fire TV Cube jetzt für den deut­schen Markt ange­kündigt worden, der in den USA schon seit Monaten verfügbar ist.

Auf der Funk­ausstel­lung, die eigent­lich gar nicht mehr Funk­ausstel­lung heißt, sondern sich seit einigen Jahren nur noch IFA nennt, ist aber auch das klas­sische Radio nach wie vor ein Thema. Mehr Hersteller als jemals zuvor zeigen Empfangs­geräte für DAB+, das terres­trische Digi­talradio, das ohne Internet-Anbin­dung auskommt. Wie könnte es in einem IFA-Podcast anders sein: Auch darüber reden wir im neuen Podcast.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)