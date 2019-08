In wenigen Tagen wird die Berliner IFA eröffnet. Wir haben schon einmal die High­lights zusam­menge­stellt, die wir in diesem Jahr auf der Messe erwarten.

Kommende Woche ist IFA-Start

Am Freitag kommender Woche wird die IFA 2019 auf dem Messe­gelände unter dem Berliner Funk­turm eröffnet. Doch schon an den Tagen vor der Öffnung der Veran­stal­tung finden schon inter­essante Presse-Events statt, auf der Hersteller ihre Neuheiten vorstellen. In der "zweiten IFA-Woche" wird es keines­falls lang­weilig, denn da findet unter anderem der jähr­liche Digi­talradio-Tag statt.

teltarif.de wird live von der Messe berichten, die neben vielen Neuheiten rund um Radio und TV mitt­lerweile auch zahl­reiche Produkte rund um Tele­kommu­nika­tion und Smart Home für das Publikum bereit­hält. Auf den folgenden Seiten wagen wir einen kleinen Ausblick auf High­lights, die wir auf der IFA erwarten. Weiter geht es jeweils mit einem Klick auf das Bild.