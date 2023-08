IFA 2023: Diese Produkt-Highlights erwarten die Besucher

Vom 1. bis 5. September findet in Berlin wieder die IFA statt. In unserer Bilder­serie stellen wir erste Neuheiten der Hersteller aus unter­schied­lichen Kate­gorien vor.

Vom 1. bis 5. September 2023 findet die IFA als die welt­weit größte Messe für Unter­hal­tungs­elek­tronik und Haus­halts­geräte in Berlin statt. Wie immer, haben einige Hersteller bereits im Vorfeld einige Neuheiten präsen­tiert, andere wurden geleakt. In unserer Bilder­serie liefern wir einen ersten Einblick über Produkte, die Besu­cher unterm Funk­turm erwarten. Wie immer gibt es Inter­essantes, aber auch so manch kurioses.

LG: Fern­seher und nach­hal­tige Lösungen

LG stellt auf der IFA Fern­seher aus den Reihen OLED evo G3 oder C3 vor. So ganz neu sind diese aber nicht mehr, sie wurden bereits auf der CES in Las Vegas erst­mals dem Publikum präsen­tiert und sind auch schon im Handel erhält­lich. LG bewirbt im Vorfeld der IFA 2023 zudem das "LG Sustainable Village" und will unter dieser Marke nach­hal­tige Lösungen aus dem eigenen Haus vorstellen. Hierzu gibt es außer der Ankün­digung noch keine weiteren Details.