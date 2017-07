Ausblick auf die IFA: Vernetzung wird selbstverständlich

Ein erster Ausblick auf die IFA: In Berlin haben einige Aussteller einen Ausblick gegeben auf das, was sie Anfang September vorstellen wollen.

Gerade erst angekommen: Die IFA Preview soll einen Ausblick auf das geben, was Anfang September gezeigt wird. Schon viele Jahre gehört die Vernetzung von Unterhaltungselektronik und Hausgeräten zu den wichtigsten Trends der Branche. Früher sei die Kommunikation der verschiedenen Geräte vom Fernseher bis zur Heizung jedoch recht aufwendig gewesen, sagte Jens Heithecker, Direktor der IFA, heute. Durch neue Lösungen und Anbieter etwa wie Nest, einem Anbieter intelligenter Heizungssteuerungen, funktioniere das heute dagegen ganz simpel.

"Vernetzung wird zum selbstverständlichen Teil des Smart Home." Und entsprechende Produkte seien jetzt im Markt angekommen. Auf der IFA wird etwa das junge Berliner Unternehmen Smartfrog seine Plattform für das Internet der Dinge präsentieren und mit einer Kamera eine Komplettlösung für die simpel einzurichtende Überwachung des eigenen Zuhauses mitbringen. Das Unternehmen hat gerade eine Sicherheitsauszeichnung bekommen und vermarktet sein Produkt schon lange - in zunehmend größerem Stil. Mehr zu Smartfrog lesen Sie in unserem Smartfrog-Testbericht.

Smart-Home-Control per Fernseher

Wie man das eigene Smart Home mit wenigen Griffen in Gang setzt, wird auch der deutsche Anbieter Devolo etwa mit seinem "Home Control" demonstrieren. Und Technisat bringt die Smart-Home-Steuerung auf den Fernseher. Per Fernbedienung lassen sich dann sämtliche Smart-Home-Endgeräte steuern.

Von Beuerer gibt es einen neuen Aktivitäts- und Schlaftracker als Erweiterung des Aktivitätssensoren-Sortiments. Besonderheiten des Geräts sind die PassKey-Funktion, der Move Reminder und die Anrufer- und Nachrichten-Anzeige. Sämtliche Daten werden in einer App gesammelt und aufbereitet, die zur IFA in einem komplett neuen Design daherkommen soll. Vernetzte Kühlschränke und Kaffeemaschinen sind schon seit mehreren Jahren auf der Messe zu sehen und werden auch diesem Jahr, zehn Jahre nach der Einführung der Weißen Ware auf der Messe, das Bild in den Hallen unterm Funkturm in Berlin dominieren.

Auf der IFA (1. bis 6. September) soll für neue Zukunftstechnologien mit "IFA Next" wieder eine eigene Halle für die wichtigsten Trends zur Verfügung stehen. Neben zahlreichen Forschungsinstituten werden mehr als 160 Start-ups aus rund 20 Ländern dort erwartet. Mit Eröffnungsrednern wie Pieter Nota, der bei Philips die Sparte für Gesundheitsanwendungen leitet, und Terry Gou vom bekannten Auftragsfertiger Foxconn will die IFA im September weiter Impulse setzen.

Wie Sie Tickets für die IFA bekommen, was sie kosten und natürlich alle News rund um die IFA vor und während der Messe fassen wir für Sie auf unserer IFA-Spezial-Seite zusammen.