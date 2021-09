Autos mit Internet und Apps: Das war die IAA Mobility

Rückblick auf die IAA Mobility

Foto: IAA, Grafik/Montage: teltarif.de Während viele andere Groß­ver­anstal­tungen in den vergan­genen Monaten abge­sagt, ins Internet verlegt oder verschoben wurden, fand die IAA Mobi­lity in München wie geplant statt. Wir haben die Messe besucht, um vor allem über die Vernet­zung von Fahr­zeugen, aber auch über Apps im Auto, Radio, Strea­ming und weitere Features für unter­wegs zu berichten. Auch im neuen Podcast geht es um die IAA Mobi­lity.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: IAA, Grafik/Montage: teltarif.de Auf der IAA Mobi­lity ließen sich nicht nur zahl­reiche neue Autos bestaunen. Auch Fahr­räder und Zubehör wurden ausge­stellt. Uns haben auf der Messe nicht unbe­dingt die Fahr­zeuge selbst, sondern deren Ausstat­tung inter­essiert. Schließ­lich ist jeder Neuwagen mit dem Internet verbunden. Viele Autos bieten nicht nur die Smart­phone-Anbin­dung, sondern haben auch direkt ins Betriebs­system inte­grierte Apps zu bieten.

Span­nend waren auch die in den Autos verbauten Multi­media-Systeme. Diese bieten einer­seits mehr Komfort denn je. Auf der anderen Seite haben viele Hersteller elemen­tare Funk­tionen eines Auto­radios wegra­tio­nali­siert. Was das für den Kunden bedeutet, zeigen wir in der aktu­ellen Ausgabe unseres Podcasts auf.

Nicht zuletzt ist eine solche Groß­ver­anstal­tung zu Corona-Zeiten etwas beson­deres. Wie hat das geklappt? Auch darüber spre­chen wir in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

