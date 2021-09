IAA: E-Mobilität und "Smartphones" auf Rädern

Am Sonntag ist die IAA Mobi­lity in München zu Ende gegangen. Die Veran­stalter haben ein posi­tives Resümee gezogen. Rund 400.000 Teil­nehmer aus 95 Ländern kamen zur Messe. Damit setzt sich der Abwärts­trend bei den Besu­cher­zahlen zwar fort. Dieses Jahr stellte die Corona-Sita­tion jedoch eine Heraus­for­derung bei Planung und Durch­füh­rung der Messe dar. Vor allem Inter­essenten aus dem Ausland hatten aufgrund von Reise­beschrän­kungen nicht in allen Fällen die Möglich­keit, die IAA Mobi­lity zu besu­chen.

744 Aussteller und 936 Redner aus 32 Ländern waren auf der Messe vertreten und haben Inno­vationen für die Mobi­lität von morgen gezeigt. In diesem Jahr stand die Elek­tro­mobi­lität im Vorder­grund. Auch das ist ein Trend, der sich schon bei der letzten Frank­furter IAA vor zwei Jahren abge­zeichnet hat. Auch Fahr­räder, e-Scooter und Zubehör waren auf der Messe zu sehen, die neben dem Gelände im Münchner Osten zum Teil auch im Rahmen soge­nannter Open Spaces statt­fand. Die IAA Mobility fand erstmals in München statt

Foto: teltarif.de

Open Spaces kamen gut an

Durch die Ausstel­lungs­flä­chen in der Innen­stadt ist die Messe näher an die poten­ziellen Besu­cher heran­gerückt. Das kam einer­seits gut an, kostete Inter­essenten aber auch viel Zeit, wenn sie von Veran­stal­tungsort zu Veran­stal­tungsort weiter­zogen, um die im Rahmen der Open Spaces gezeigten Produkte in Augen­schein zu nehmen. Insge­samt fand die IAA Mobi­lity auf 260.000 Quadrat­meter Ausstel­lungs­fläche statt. Rund 65.000 Quadrat­meter davon lagen nicht auf dem Messe­gelände, sondern in der Münchner Innen­stadt.

"Wir haben einen mutigen Schritt gemacht und wurden von den Besu­che­rinnen und Besu­chern belohnt", sagt Hilde­gard Müller, Präsi­dentin des Verbandes der Auto­mobil­indus­trie (VDA), der die IAA Mobi­lity in diesem Jahr erst­mals gemeinsam mit der Messe München veran­staltet hat. "Die Aussteller haben in mehr als 100 Premieren ihre neuesten Modelle und Konzepte präsen­tiert und unter­stri­chen, dass die Trans­for­mation der Mobi­lität in Rich­tung Klima­neu­tra­lität und Digi­tali­sie­rung enga­giert voran geht."

"Diese neue IAA Mobi­lity ist ein starkes Zeichen an die Welt, dass inter­natio­nale Messe­ver­anstal­tungen in Deutsch­land wieder möglich sind", sagt Klaus Dittrich, Vorsit­zender der Geschäfts­füh­rung der Messe München. "Wir können solch große Veran­stal­tungen sicher durch­führen, das Schutz- und Hygie­nekon­zept hat hervor­ragend funk­tio­niert. Die Aussteller und Besu­cher haben sich an die Regeln gehalten und auch viel Verständnis gezeigt." 744 Aussteller zeigten ihre Neuheiten auf der IAA Mobility

Foto: teltarif.de

Termin für die nächste IAA Mobi­lity steht fest

Die nächste IAA Mobi­lity ist für den Zeit­raum vom 5. bis 10. September 2023 geplant. Hilde­gard Müller: "Ich bin sicher, dass wir nach einem Ende der Pandemie in 2023 auch viele inter­natio­nale Aussteller begrüßen können, die dieses Mal wegen der Reise­beschrän­kungen noch nicht dabei sein konnten." Der Messe­termin ist indes nicht ganz glück­lich gewählt - voraus­sicht­lich direkt nach der Berliner IFA und parallel zur Inter­national Broad­cas­ting Conven­tion (IBC) in Amsterdam.

Gerade in Zeiten, in denen Autos mit Internet-Verbin­dung und Apps ausge­stattet sind und so zu fahrenden Smart­phones im Groß­format werden, wachsen die Multi­media-, Broad­cast- und Mobi­litäts­branche immer mehr zusammen. Daher würde man sich eine etwas bessere Termin-Abstim­mung wünschen, zumal der Messe-Zeit­raum gegen­über früheren IAAs in Frank­furt am Main deut­lich verkürzt wurde, was sich zumin­dest 2023 nicht ändern soll.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, welche eher nega­tiven Eindrücke wir von den Multi­media-Systemen in fast allen auf der IAA Mobi­lity gezeigten Autos gewonnen haben.