IAA Mobility: So klappt die Messe zu Corona-Zeiten

Die IAA Mobi­lity findet in München noch während der Corona-Pandemie statt. Kann das funk­tio­nieren? Wir haben die Messe besucht.

Die letzte große Messe vor der Corona-Krise war die Consumer Elec­tro­nics Show (CES) im Januar 2020 in Las Vegas. Seitdem wurden Veran­stal­tungen dieser Art reihen­weise verschoben, mehr schlecht als recht ins Internet verlegt oder gleich ganz abge­sagt.

Eine Ausnahme war die IFA im vergan­genen Jahr. Anstelle einer Absage wurde die Messe als Special Edition nur für Fach­besu­cher durch­geführt. Die Veran­stal­tung war ein Versuch. Es gab nur wenige Aussteller vor Ort und selbst die Pres­sekon­ferenzen fanden zum Teil nur virtuell statt - mit auf die Messe­halle proji­zierten Vertre­tern der jewei­ligen Firmen. Auch wenn man sich gefreut hat, über­haupt mal wieder einen Bran­chen­treff besu­chen zu können: Wirk­lich gute Kritiken hat die IFA Special Edition nicht bekommen. Viel­leicht auch deshalb haben die Berliner Messe-Veran­stalter die IFA 2021 gleich ganz abge­sagt. Eingang West zur IAA Mobility

Foto: teltarif.de

IAA-Pläne konse­quent umge­setzt

Anders sah es bei der IAA aus. Während neben der IFA beispiels­weise auch die Games Conven­tion als Präsenz­ver­anstal­tung abge­sagt wurde, liefen die Planungen für die von Frank­furt am Main nach München umge­zogenen Auto­mobil-Ausstel­lung weiter. Und tatsäch­lich findet die in IAA Mobi­lity umge­taufte Messe in dieser Woche statt.

Auf dem Messe­gelände gilt das inzwi­schen allseits bekannte 3G-Prinzip. Wer weder geimpft, noch genesen oder getestet ist, erhält keinen Einlass. Unge­impfte, die ohne Test anreisen, können auch direkt am Eingang noch einen Schnell­test machen. Die Orga­nisa­tion klappt wirk­lich hervor­ragend - und das ist nicht ironisch gemeint. Messeneuheit? Nicht ganz!

Foto: teltarif.de

Impf­nach­weis garan­tiert schnel­leren Eintritt

Wer sein Ticket online vorbe­stellt hatte, erhielt Ende vergan­gener Woche eine E-Mail mit der Bitte, einen mögli­cher­weise vorhan­denen Impf­nach­weis einzu­scannen und hoch­zuladen. Dann soll der Einlass schneller klappen. Wir haben dafür die Export-Funk­tion der CovPass App genutzt, den QR-Code einge­spannt und bei der Messe München hoch­geladen.

Nach nicht einmal zehn Sekunden wurde online die Gültig­keit des Impf­nach­weises bestä­tigt. Wenige Minuten später erhielten wir ein neues Ticket, auf dessen QR-Code der Impf­status vermerkt sein soll. In der Tat konnten wir mit dem neuen Ticket (wahl­weise ausge­druckt oder in der Apple Wallet auf dem iPhone) ohne weitere Kontrolle das Messe­gelände betreten. Außengastronomie (und Outdoor-Büro) zwischen den Hallen-Bereichen A und B

Foto: teltarif.de

(Fast) wie immer

Vor dem endgül­tigen Einlass gab es noch die mitt­ler­weile bei allen Veran­stal­tungen dieser Art übliche Taschen­kon­trolle. Danach konnte es losgehen. Und erwartet hat uns eine ganz normale Messe - quasi wie vor Corona -, nur eben mit Masken­pflicht in den Hallen.

An jeder Ecke standen Spender für Desin­fek­tions­mittel bereit. Unsi­cher oder gar gefähr­lich kam uns die IAA Mobi­lity zu keinem Zeit­punkt vor. Unter den in München prak­tizierten Rahmen­bedin­gungen sollten eigent­lich alle Veran­stal­tungen dieser Art wieder möglich sein.

Das neue Konzept der Auto­mobil-Ausstel­lung ermög­licht es den Besu­chern, Fahr­zeuge auch direkt zu testen. Die Buchung kann per App durch­geführt werden. Eben­falls Bestand­teil des Konzepts sind die soge­nannten Open Spaces. Sprich: Teile der Messe wurden vom Gelände in die Münchner Innen­stadt ausge­lagert. Diese Idee ist gut. Man hätte sich aber einen Shut­tle­ser­vice gewünscht, wie man das beispiels­weise von der CES kennt. Aber gut, viel­leicht wird das ja auf der nächsten IAA Mobi­lity umge­setzt.

