DAB+, Streaming & mehr: Highlights von der IAA Mobility

Vergan­gene Woche fand die IAA Mobi­lity in München statt. In Bildern zeigen wir Ihnen einige Messe-High­lights, mit Schwer­punkt auf DAB+, Strea­ming und weiteren Enter­tain­ment-Diensten.

Vergan­gene Woche fand die IAA Mobi­lity zum zweiten Mal in München statt, nachdem die Messe zuvor jahr­zehn­telang in Frank­furt am Main zu Gast war. Vor zwei Jahren war die Auto­mobil­aus­stel­lung eine der ersten Messen, die trotz der Corona-Pandemie wieder statt­fanden. Damals star­teten die Veran­stalter auch mit einem neuen Konzept, mit dem die IAA näher an das Publikum heran­rücken sollte.

In diesem Jahr wurde das 2021 einge­führte Konzept noch konse­quenter umge­setzt. In den Messe­hallen war die IAA Mobi­lity vor allem für das Fach­publikum geöffnet. Für die Öffent­lich­keit war der soge­nannte Open Space gedacht: Open Air Stände, die im Zentrum der baye­rischen Landes­haupt­stadt aufge­baut wurden. Der IAA Summit auf dem Messe­gelände beschränkte sich auf die Werk­tage, während der Open Space am Wochen­ende beson­ders gut ange­nommen wurde.

Ein Fünftel der insge­samt 500.000 Messe­besu­cher wurden allein am Samstag gezählt. Dabei profi­tierten Veran­stalter, Aussteller und Besu­cher frei­lich vom spät­som­mer­lich warmen Wetter - und davon, dass die Open-Air-Veran­stal­tung kostenlos zugäng­lich war. Dafür waren die Eintritts­preise ab 175 Euro für den IAA Summit auf dem Messe­gelände sehr hoch.

Wir haben uns auf der Messe umge­sehen und berichten auf den folgenden Seiten in Bildern über High­lights und Beson­der­heiten. Dabei haben wir vor allem die Auto­radios und Enter­tain­ment-Systeme im Visier. Zur jeweils nächsten Seite gelangen Sie durch Ankli­cken des Fotos.