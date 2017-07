Eine Telefonsäule der Telekom Auch wenn das Handy heute die gängige Art ist, unterwegs zu telefonieren, gibt es doch Situationen, in denen ein öffentliches Telefon notwendig ist: Der Akku ist leer, das Guthaben aufgebraucht oder das Handy liegt zu Hause. In einigen Gebäuden, in U-Bahn-Schächten oder an anderen Orten, an denen das Handy keine Verbindung zum Netz des Mobilfunkanbieters aufnehmen kann, bieten öffentliche Fernsprecher die einzige Möglichkeit zu telefonieren.

Die gute alte Telefonzelle ist allerdings selten geworden. An ihre Stelle sind schlichte Telefonsäulen getreten, die weniger Angriffsfläche für Beschädi­gungen bieten, aber auch keinen Schutz vor Wind und Wetter. Sie sind für die Telekom als Betreiber jedoch deutlich günstiger im Unterhalt.

Immer weniger öffentliche Telefone

Doch ob Telefonzelle oder Telefonsäule - heutzutage ist oft überhaupt kein öffentliches Telefon in der Nähe, wenn man mal eines sucht. Die Telekom betrieb nach eigenen Angaben im Jahr 2017 noch etwa 22 000 dieser öffentlichen Sprechstellen, weil nur noch etwas ein Viertel davon die klassischen Häuschen sind. Im Herbst 2014 waren es noch 30 000 öffentliche Fernsprecher. 2004 stolze 107 000 öffentliche Telefonstellen. Hinzu kommen die Telefonzellen alternativer Anbieter, die jedoch auch in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sind.

Die Telekom ist nach dem Tele­kommunikations­gesetz (TKG) zwar dazu verpflichtet, eine Grund­versorgung mit öffentlichen Telefonen zu gewähr­leisten. Da aufgrund der hohen Verbreitung von Handys und Festnetz-Telefonen die Bedeutung der Telefon­zellen deutlich abgenommen hat, darf das Unternehmen deren Anzahl jedoch verringern. Wird ein öffentliches Telefon wenig genutzt und stimmt die Gemeinde zu, auf deren Grund das Telefon steht, so kann die Telekom es abbauen. Derzeit kommen dafür alle Telefon­stellen infrage, die weniger als 50 Euro Umsatz im Monat erzeugen.

Andere Anbieter von öffentlichen Telefonen

Neben der Telekom gibt es auch anderen Anbieter von öffentlichen Telefonen. Diese finden sich zumeist weder in Häuschen noch an Säulen im Freien, sondern sind etwa in Bahnhöfen oder Fußgänger-Unter­führungen an der Wand montiert. Auch in Kneipen oder Restaurants sind solche Telefone manchmal zu finden. Je nach Anbieter kann die Bezahlung mit Münzgeld oder mit Calling Cards möglich sein.

Kosten fürs Telefonieren in der Telekom-Telefonzelle

Telefonzelle TelH 78 aus Zeiten der Deutschen Bundespost An den öffent­lichen Telefonen der Telekom ist in der Regel immer eine Bezahlung per Telefonkarte und Kreditkarte möglich, bei einigen Geräten auch per Geldkarte oder Münzgeld. Wird die Kredit­karten als Zahlungsmittel genutzt, so fällt eine einmalige Verbindungs­gebühr von 1 Euro an.

Die Telekom rechnet Gespräche von ihren Telefonzellen und -säulen in Tarifeinheiten ab. Der Preis für eine Tarifeinheit beträgt einheitlich 10 Cent. Wie lange man für eine Tarifeinheit telefonieren kann, hängt jedoch davon ab, ob man ein Orts-, Fern- oder Auslands­gespräch führt. So ergeben sich unterschiedliche Minuten­preise fürs Telefonieren, die Sie in der Tabelle nachlesen können.

Achtung: Die Preise in der Tabelle gelten nur für Telekom-Telefone auf öffent­lichem Grund. Befindet sich das Telefon in einem privaten Gebäude, so kann es abweichende Tarife geben. Die Telekom rät daher, vor einem Anruf von einem öffent­lichen Telefon die kostenlose Hotline 0800-3306667 anzurufen. Dort erfährt der Anrufer, wie lange er für eine Tarifeinheit an diesem Telefon telefonieren kann.

Telekom: Preise fürs Telefonieren in der Telefonzelle

Gesprächsziel Zeit pro Tarifeinheit

(in Sekunden) Preis für die erste Minute

(in Euro) Minutenpreis (ab 2. Minute)

(in Euro) Festnetz und 115 60 0,50 0,10 Mobilfunk 1) 15 0,80 0,40 Sonderrufnummern 0180-1, -2 - 0,40 0,40 Sonderrufnummern 0180-3 - 0,50 0,50 Sonderrufnummern 0180-4, -6 1) 15 0,40 0,40 Sonderrufnummern 0180-5, -7 - 0,60 0,60 Auskunft 11833, 11834, 11836, 11837 1) 5 1,20 1,20 Ausland 1 2) 10 1,00 0,60 sonstige Länder 2) 3 2,00 2,00 SMS 15 Cent pro Nachricht Stand: Juli 2017. Zahlungen mit Kreditkarte kosten einen Einmalbetrag von 1 Euro zusätzlich pro Verbindung.

1) Die erste Minute wird komplett abgerechnet

2) Infos zur Länderaufteilung kostenlos unter 0800-3306667

WLAN an Telekom-Sprechstellen

Einige Telefonnummern sind aus Telefonzellen gesperrt. Neben den Nummern, die durch den Inhaber der Telefonnummer gesperrt wurden, sind folgende Nummern bzw. Nummerngassen nicht erreichbar: 0087, 00881, 00882, 00883, 010, 011x, 012x, 01376 bis 01379, 014x, 01802 00 1033, 0900, alle Auskunftsdienste außer 11833, 11834, 11837.

Viele Telefonsäulen und -häuschen hat die Telekom übrigens mittlerweile auch mit WLAN ausgestattet. Diese sind von der Nutzung der Telefon-Funktion unabhängig. Die WLAN-Hotspots senden dauerhaft und jeder mit Zugangsdaten kann sich um Umkreis der Telefonsäulen einbuchen und den Zugang nutzen. Einige wenige Geräte sind sogar mit Multimedia-Terminals ausgestattet, an denen sich gegen Gebühr im Internet surfen lässt.