0137-Nummern: Televoting verkommt zum 0900-Ersatz

Bild: teltarif.de Kaum ein Fern­sehabend vergeht, ohne dass man als Zuschauer - beispiels­weise bei Privat­sen­dern - nicht mindes­tens einmal auf ein Tele­fonge­winn­spiel hinge­wiesen wird. Mit diesen Gewinn­spielen, die über kosten­pflich­tige Rufnum­mern reali­siert werden, finan­zieren die Fern­sehsender nicht nur die Preise, sondern auch das Programm.

Viele Fern­sehsender setzen dabei auf 0137-Nummern. Der Vorteil der 0137-Nummern aus ihrer Sicht: Auch Anruf­versuche werden dem Anrufer berechnet und der Sender bekommt Geld. Beson­ders beliebt war dieses Verfahren mit den 0137-Nummern bei den soge­nannten Quiz-Sendern wie etwa 9Live. Häufig bekamen die Anrufer die Ansage "Leider hatten Sie dieses Mal kein Glück!" Der Anrufer war in diesem Fall nicht einmal in die Münchener Sende­zentrale gelandet, sondern wurde bereits in der Vermitt­lungs­zentrale des Nummer­nan­bieters abge­wiesen. Dennoch musste der Anruf­versuch gezahlt werden. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um 50 Cent pro Anruf.

Über­sicht 0137-Nummern

Rufnum­mern­gasse Kosten pro Minute

auf 0137-Nummern

aus dem Fest­netz der Telekom Kosten pro Anruf

auf 0137-Nummern

aus dem Fest­netz der Telekom 0137-1 - 14 Cent 0137-2 bis 0137-4 14 Cent / Minute - 0137-5 - 14 Cent 0137-6 - 25 Cent 0137-7 - 100 Cent (1 Euro) 0137-8 - 50 Cent 0137-9

Stand: August 2021

Auszah­lungen bekommen die Inhaber der geschal­teten Rufnum­mern nur bei Rufnum­mern mit Rufnum­mern­gassen 0137-6 bis 0137-9. Die anderen Nummern dienen dem eigent­lichen Zweck der 0137-Nummern: Dem Tele­voting. Mit Hilfe dieser Nummern könnte beispiels­weise binnen weniger Minuten der Gewinner des Euro­vision Song Contest ermit­telt werden.

Für Anrufe vom Handy auf 0137-Nummern gelten andere Tarife als vom Fest­netz-Telefon. Die Preise für Kunden der Netz­betreiber Telefónica, Telekom und Voda­fone können diese in unseren Ratge­bern zu Sonder­rufnum­mern-Kosten (Vertrag und Prepaid) nach­lesen. Zudem gibt es eine weitere Über­sicht der Kosten bei ausge­wählten Mobil­funk-Discoun­tern.