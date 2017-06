Unternehmen konzentrieren sich auf Firmen

Lange Zeit konnten Telefonkonferenzen auch für Privatkunden ohne Anmeldung über Festnetznummern geführt werden - und somit in Zeiten der Flatrate faktisch kostenlos. Doch durch die Absenkung der Interconnection-Kosten können die Dienstleister die Konferenzdienste nicht mehr gegenfinanzieren. Die meisten haben für Ad-Hoc-Konferenzen inzwischen auf 0180-Nummern umgestellt.

Telefonkonferenzen mit Festnetznummern gibt es nun primär für Firmenkunden, die regelmäßig solche Konferenzen durchführen. Denn die Anbieter verlangen eine Grundgebühr in unterschiedlicher Höhe. Wir haben unsere Übersicht an Telefonkonferenz-Dienstleistern überarbeitet. Hier können Sie einen für sich passenden Anbieter finden - egal ob für die Organisation der Party oder des Ausflugs oder aber für berufliche Zwecke. Einige Anbieter haben übrigens sogar weltweit Nummern geschaltet, so dass auch internationale Telefonkonferenzen möglich sind.

