Smartphone-Messenger: WhatsApp und die Alternativen

Eigenen Messenger-Dienst betreiben

Wer sich mit den tech­nischen Details auskennt, kann auch einen eigenen Mesenger-Dienst aufsetzen und mit einem eigenen Server betreiben. In diesem Fall ist man der "eigene Herr" über alles, was in der gesamten Messenger-Instal­lation geschieht. Anschlie­ßend muss man dann nur noch den eigenen Freun­deskreis davon über­zeugen, auf den privaten Messenger umzu­steigen.

Bestre­bungen in dieser Rich­tung sind das Kommu­nika­tions­proto­koll Matrix und der hierfür bekann­teste Messenger-Client Riot. Weitere Initia­tiven sind das Exten­sible Messa­ging and Presence Protocol (XMPP), das seit 2004 stan­dardi­siert ist. Die XMPP Stan­dards Founda­tion betreibt eine Soft­ware-Liste mit Client- und Server-Anwen­dungen für selbst betrie­bene Messenger-Dienste.

Wer nicht alles selbst machen möchte, hat beispiels­weise die Möglich­keit, vorge­fertigte Messenger-Apps wie Signal, ChatSe­cure, Conver­sations, Wire Messenger oder Kontalk mit einem eigenen Server zu betreiben.

Für die Einheit: Multi-Messenger

Nach wie vor sind Messenger von kommer­ziellen Unter­nehmen prin­zipiell geschlos­sene Systeme, die Messenger-über­grei­fende Kommu­nika­tion ist nicht möglich. Nutzen zahl­reiche Freunde und Verwandte einen bestimmten Messenger, ist es nach wie vor notwendig, diesen Messenger herun­terzu­laden, zu instal­lieren und einen Account anzu­melden. Daher fordern auch Poli­tiker vermehrt eine Inter­opera­bilität der Messenger-Dienste.

Multi-Messenger erlauben zwar mitt­lerweile, mehrere Messenger-Dienste in einer Ober­fläche zusammen­zu­führen. Aller­dings unter­stützen sie meist nur die Proto­kolle der schon älteren Instant-Messenger-Dienste, nicht aber neuere Smart­phone-Messenger. Immerhin muss muss der Anwender mit einem Multi-Messenger nicht zwin­gend verschie­dene Clients parallel instal­lieren und nutzen - auch wenn sich die Freunde und Bekannten über die verschie­denen Dienste verteilen.

Die meisten Instant-Messa­ging-Anbieter verbieten zwar den Zugriff via Fremd-Soft­ware, die Multi-Messenger-Anbieter setzen dies aber in ihrer Soft­ware trotzdem um. Dies ist den origi­nären Anbie­tern ein Dorn im Auge: Instant Messenger sind in aller Regel kostenlos nutzbar, und viele Anbieter leben über­wiegend von der Werbung, die natür­lich nur in ihren eigenen Anwen­dungen einge­blendet wird. Sie sind also wenig begeis­tert von der Idee, Konkurren­ten ihr Proto­koll zu öffnen. Entspre­chend müssen die Multi-Messenger-Anbieter das Proto­koll selbst "zerlegen", was gerade bei Proto­koll-Ände­rungen zu Problemen führen kann. Trotzdem funk­tioniert dies im Großen und Ganzen mit teils tempo­rären Einschrän­kungen recht gut.