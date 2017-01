Ex-Google-Manager Barra verlässt Xiaomi

Der Ex-Google-Manager Barra verlässt die Smartphone-Firma Xiaomi. (Symbolfoto) Der chinesische Smartphone-Senkrechtstarter Xiaomi verliert sein Aushängeschild: Der ehemalige Google-Manager Hugo Barra kehrt wieder ins Silicon Valley zurück. Der 40-Jährige war bei Xiaomi seit über drei Jahren für den internationalen Ausbau verantwortlich. Bei Google war er zuvor eine der führenden Figuren bei der Entwicklung des Betriebssystems Android. Barra machte keine konkreten Angaben zu seinen Plänen für die Zukunft.

Das Leben in China fern von seiner Familie und alten Freunden habe auf seine Gesundheit geschlagen, schrieb Barra in einem Facebook-Eintrag zu seinem Abgang. Es sei für ihn Zeit geworden, zurückzukehren. Zugleich sei das internationale Geschäft von Xiaomi auf guten Weg - so habe es die Marke von einer Milliarde Dollar Jahresumsatz in Indien geknackt.

Xiaomi konzentriert sich auf den asiatischen Raum

Xiaomi hatte seine ambitionierten Pläne für eine rasche Expansion in weitere Länder im vergangenen Jahr allerdings zurückgefahren und konzentriert sich auf den asiatischen Raum. Das 2010 gegründete Unternehmen hatte in China schnell Marktanteile erobert mit der Idee, technisch hochgerüstete Smartphones günstig über das Internet zu verkaufen. Inzwischen machen Xiaomi aber andere Anbieter mit einem ähnlichen Geschäftsmodell verstärkt Konkurrenz und die Firma setzt auf Service und Inhalte wie Video sowie ein Komplett-Angebot von vernetzter Haushalts-Technik vom Reiskocher bis zum Luftreiniger.