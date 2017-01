Schnäppchen-Check: Dual-SIM-Smartphone mit LTE bei Aldi

Das Huawei Y6 II Compact Bei Aldi Nord ist ab dem 26. Januar ein Dual-SIM-Smartphone für 129 Euro im Sortiment. Dabei handelt es sich um das Huawei Y6 II Compact. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob das Modell im übrigen Online-Handel noch günstiger verfügbar ist oder ob Aldi bereits den besten Preis für das Huawei-Smartphone anbietet.

Ein kurzer Preis-Vergleich macht deutlich, das es sich bei dem Aldi-Angebot um ein Schnäppchen handelt. So beginnen die Preise für das Huawei Y6 II Compact online bei rund 140 Euro (inklusive Versandkosten). Somit ergibt sich eine Ersparnis von rund 10 Euro, wenn sich der Interessent das Smartphone in einer Filiale von Aldi Nord kauft. Außerdem erhält der Käufer als kostenlose Beigabe ein Prepaid-Starterpaket von Aldi Talk mit einem einmaligen Startguthaben in Höhe von 10 Euro.

Specs des Huawei Y6 II Compact

Das Display des Huawei Y6 II Compact misst 12,7 Zentimeter (5 Zoll) in der Diagonale bei einer Auflösung von 720 mal 1280 Pixel. Der Hersteller setzt beim Display auf die IPS-Technologie. Im Inneren des Smartphones arbeitet ein Quad-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,3 GHz. Der CPU stehen 2 GB RAM zur Seite. Der interne Speicher bietet eine Kapazität von 16 GB und ist über den microSD-Slot mit einer Speicherkarte um bis zu 128 GB erweiterbar.

Neben der Unterstützung von Dual-SIM-Standby gehört auch LTE-Support zu den wichtigen Ausstattungsmerkmalen des Huawei Y6 II Compact. Weitere Features sind WLAN-n, Bluetooth 4.0, ein UKW-Radio, AGPS/GPS und Glonass sowie eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse. Für Schnappschüsse steht auf der Rückseite des Modells eine 13-Megapixel-Kamera zur Verfügung; ein 5-Megapixel-Kamera ist vorderseitig für Selfies integriert. Das Huawei Y6 II Compact misst 144,2 mal 72,5 mal 8,95 Millimeter bei einem Gewicht von 140 Gramm.