Huawei Watch D: Smarte Uhr mit Blutdruckmesser verfügbar

Wer seinen Blut­druck messen will, kann dies mit der Huawei Watch D direkt am Hand­gelenk machen. Die smarte Uhr ist ab sofort verfügbar.

Auf der dies­jäh­rigen IFA in Berlin hatte der Huawei-Konzern neben Geräten wie der Nova-10-Serie und dem Mate Xs2 auch die "Huawei Watch D" im Gepäck. Nicht schwer zu erraten, handelt es sich bei der Watch doch um ein Wearable für das Hand­gelenk.

High­light der smarten Uhr ist die Blut­druck­mes­sung direkt am Hand­gelenk mit einer inte­grierten Pumpe, dessen zugrunde liegendes System laut Hersteller eine Entwick­lungs­zeit von sechs Jahren in Anspruch genommen hatte. Die Blut­druck­mes­sung soll in Sachen Qualität vergleichbar mit einer Manschette am Arm oder der Messung mit einem passenden Gerät am Hand­gelenk sein. Dies­bezüg­lich habe die Mess­mög­lich­keit der Huawei Watch D eine "euro­päi­sche Zerti­fizie­rung als medi­zini­sches Gerät für die Blut­druck­mess- und die EKG-Funk­tion" erhalten.

Die Huawei Watch D ist ab sofort im Huawei Online-Shop zum Preis von 399 Euro erhält­lich. Bis zum 6. November gibt es beim Kauf der Smart­watch die Körper­fett-Waage "Huawei Scale 3" (UVP: 69 Euro) ohne weitere Kosten dazu.

Huawei Watch D: Der Blut­druck­messer

Huawei Watch D

Bild: Huawei

Huawei Watch D Datenblatt

Laut Hersteller wird zur Blut­druck­mes­sung eine Hoch­leis­tungs-Mikropumpe und ein Luft­kissen (Ergo­nomics Arc Airbag) verwendet. Die Messung basiere auf der oszil­lome­tri­schen Methode am Hand­gelenk. EKG-Messungen sollen mit der Huawei Watch D über den entspre­chenden Sensor eben­falls möglich sein, beispiels­weise um den Sinus-Rhythmus oder Vorhof-Flim­mern erfassen zu können. Bei Unre­gel­mäßig­keit soll eine Infor­mation an den Nutzer der Huawei Watch D ausge­geben werden. Um die Herz­fre­quenz zu messen, muss die "Health"-Taste an der Gehäus­eseite für 30 Sekunden berührt werden.

Darüber hinaus kann die Huawei Watch D klas­sische Funk­tionen einer Smart­watch über­nehmen, unter anderem die Spie­gelung von auf dem gekop­pelten Smart­phone einge­henden Nach­richten. Mit über 70 Trai­nings­modi soll sie sich auch als Sportuhr eignen.

Kopp­lung über Huawei Health App

Die Kopp­lung der Huawei Watch D erfolgt über die Huawei Health App. Wer ein Smart­phone von Huawei besitzt, dürfte die App je nach Smart­phone-Modell bereits vorin­stal­liert vorfinden. Andern­falls kann sie aus der Huawei AppGallery geladen werden, wenn das Smart­phone nicht über Google-Dienste verfügt, weil es sich um ein neueres Modell handelt. Seit etwa Mitte 2019 dürfen die meisten Huawei-Smart­phones bis auf Ausnahmen wie die P30 Pro New Edition nicht mehr mit vorin­stal­lierten Google-Diensten verkauft werden. Huawei Watch D: "Health"-Taste an der Gehäuseseite

Bild: Huawei Wer die Huawei Watch D mit einem anderen Android-Smart­phone (ab Android-Version 6.0) oder einem iPhone (ab iOS-Version 12.0) verwenden will, findet die Huawei Health App sowohl im Google Play Store als auch im App Store von Apple.

