Huawei Watch Buds: 2-in-1-Uhr mit Kopfhörer-Case

Huawei geht mit einem neuen Smart­watch-Modell an den Start. Die Uhr hat buch­stäb­lich ein inter­essantes Feature im Gepäck. Sie dient nicht nur zu Anzeige von Uhrzeit und zur Bereit­stel­lung smarter Funk­tionen, sondern auch als Wirt von Kopf­hörern, die ihren Platz im Gehäuse finden.

Um die Buds aus der Uhr zu entnehmen, wird einfach das Cover geöffnet. Werden die Audio­lie­feranten nicht mehr benö­tigt, kann das Cover erneut aufge­klappt werden, und die Buds werden wieder einge­setzt. Der Akku der Uhr dient sowohl zum Betrieb der Smart­watch selbst als auch zur Aufla­dung der Buds.

Die Uhr wird zusammen mit einem Leder­arm­band ausge­lie­fert. Ganz billig ist das "Dual-Gadget" aller­dings nicht.

Huawei Watch Buds: Mixtur aus Uhr und Ohrste­ckern

Die Huawei Watch Buds

Bild: Huawei Die Idee, Kopf­hörer in das Gehäuse einer Uhr zu verfrachten, ist in jedem Fall inter­essant. Der Nutzer muss auf diese Weise kein extra Case für die Kopf­hörer mehr bei sich tragen, was beispiels­weise dann prak­tisch ist, wenn er Musik während des Sports über die Buds hören oder nicht mehr hören will.

Smarte Uhren haben aufgrund ihrer Archi­tektur einen kleinen Akku. Da die Kopf­hörer auf die Strom­lie­ferung des Smart­watch-Akkus ange­wiesen sind, wird zusätz­lich zum Betrieb der Uhr Energie benö­tigt. Das soll die Lauf­zeit der Watch vergleichs­weise aber nicht allzu sehr belasten. Huawei gibt eine durch­schnitt­liche Nutzung von bis zu drei Tagen an. Bis zu sieben Tage sollen im Batte­rie­spar­modus möglich sein. Die tatsäch­liche Lauf­zeit hängt von der indi­vidu­ellen Verwen­dung von Uhr und Buds ab. Der Hersteller betont aber, dass die Bereit­stel­lung der Energie für die Uhr Vorrang hat.

Robustes Schar­nier und Ohrer­ken­nung

Damit die Buds auch aus der Uhr entnommen und wieder einge­setzt werden können, muss die Klappe geöffnet werden. Um das zu reali­sieren, entwi­ckelte Huawei ein Schar­nier, das Öffnungen und Schlie­ßungen von über 100.000 Mal stand­halten soll. Bei dem Gehäuse handelt es sich um Edel­stahl mit einer Tiefe von 14,99 mm. Das Display der Huawei Watch Buds misst 1,43 Zoll, ist vom Typ AMOLED und löst mit 466 mal 466 Pixel auf. Die Buds der Huawei Watch Buds

Bild: Huawei Über einen Druck­knopf wird dieses Display geöffnet, um an die Fassungen für die Buds zu gelangen. Diese lassen sich magne­tisch einsetzen. Da die Buds über eine iden­tische acht­eckige, zylin­dri­sche Form verfügen, können sie nicht nur wech­selnd in beiden Ohren getragen, sondern auch beliebig in die Fassungen der Uhr - der 360-Grad Platin-beschich­teten Lade­ringen - gesetzt werden. Der Lade­stand der Buds wird durch ein Widget auf dem Ziffern­blatt der Uhr ange­zeigt.

Beim Einsetzen in die Ohren erkennt laut Hersteller eine "adap­tive Iden­tifi­kati­ons­tech­nologie" auto­matisch die Posi­tion und ordnet den passenden Audio­kanal zu. In Echt­zeit soll so die beste Klang­qua­lität für verschie­dene Gehör­gang­struk­turen erreicht werden.

Weiterhin haben die True-Wire­less-Kopf­hörer ein Eigen­gewicht von nur zirka vier Gramm. Im Inneren soll ein Planar-Laut­spre­cher mit vier Magneten und Triple Adap­tive EQ für guten Klang sorgen. Die Head­sets sind mit dualen Mikro­fonen zur Geräusch­unter­drü­ckung, einem KI-Algo­rithmus und einem Knochen­lei­tungs­sensor ausge­stattet. Diese Kombi­nation soll es ermög­lichen, die Stimme der Nutzer klar zu erkennen und von Umge­bungs­geräu­schen zu unter­scheiden, damit Ablen­kungen mini­miert und Anrufe laut und deut­lich werden.

(Ohr-)Gesten­steue­rung

Die Steue­rung der Buds erfolgt über deren berüh­rungs­emp­find­liche Ober­fläche. Erwei­tert wird die Touch-Steue­rung um den Bereich um die Ohrmu­schel. Anrufe annehmen, Songs abspielen, pausieren und über­springen werde so durch einfa­ches Tippen auf die Ohren möglich.

Nicht zuletzt hat auch die Uhr selbst smarte Funk­tionen. Dazu gehören unter anderem Sport- und Fitness­fea­tures wie über 80 Übungs­modi, das Messen des Blut­sauer­stoffs und der Herz­fre­quenz über die einge­bauten Sensoren. Schlaf­tracking soll später über ein Soft­ware-Update frei­geschaltet werden. Klappe auf, Klappe zu: Buds rein oder raus

Bild: Huawei Während neuere Smart­phones von Huawei aufgrund fehlender Google-Dienste für viele poten­zielle Käufer an Attrak­tivität verloren haben, ist die neue Smart­watch neben HarmonyOS auch mit anderen Android-Smart­phones und mit dem iPhone von Apple kompa­tibel. Zur Kopp­lung von Handy und Uhr muss die Huawei Health App aus dem jewei­ligen Apps­tore geladen werden.

Verzichten müssen die Käufer der Huawei Watch Buds auf Dienste wie Google Pay und Apple Pay.

Preis und Verfüg­bar­keit

Die Huawei Watch Buds wird ab dem 1. März zum Preis von 499 Euro erhält­lich sein. Ab sofort bis zum 28. Februar kann die 2-in-1-Uhr im Huawei Online-Store oder im Huawei Flagship Store in Berlin mit einem Rabatt in Höhe von 30 Euro vorbe­stellt werden. Beim Kauf der Huawei Watch Buds vom 1. bis zum 19. März gibt es eine Huawei Scale 3 ohne weitere Kosten hinzu. Unter Umständen ist für den Erhalt der smarten Körper­waage eine vorhe­rige Regis­trie­rung zwischen dem 1. März und dem 2. April erfor­der­lich.

