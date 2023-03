Huawei Watch Buds: Smarte Uhr mit Kopfhörern ausprobiert

Die Huawei Watch Buds ist ein Wearable mit zwei Funk­tionen: Zunächst handelt es sich um eine Smart­watch mit entspre­chend smarten Funk­tionen. Unge­wöhn­lich für eine Uhr ist, dass der Deckel aufge­klappt werden kann. Per Knopf­druck öffnet sich die Huawei Watch Buds und offen­bart darunter zwei Ohrste­cker für den Audio­genuss.

Werden sie nicht mehr gebraucht, heißt es: Klappe zu - und bei Bedarf aufladen. Denn die Uhr dient nicht nur als Case, sondern gleich­zeitig auch als Lade­schale für die magne­tisch haftenden Buds.

Wir konnten uns die kürz­lich von Huawei vorge­stellte Watch Buds auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona näher anschauen.

Huawei Watch Buds: Groß, aber leichter als gedacht

Huawei Watch Buds mit geöffnetem Case und entfernten Kopfhörern

Bild: teltarif.de

Steuert man auf die Huawei Watch Buds zu, macht sie schon von Weitem etwas her. Bedeutet: Sie wirkt mit dem 1,43 Zoll dimen­sio­nierten Display ziem­lich groß. Zum Vergleich: Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro hat ein Display mit 1,36 Zoll Größe. Wer sich also für die Huawei Watch Buds inter­essiert, dem können wir nur empfehlen, diese vor dem Kauf ans Hand­gelenk zu legen, um zu sehen, ob die Größe auch gefällt.

Trotz der Größe vermit­telt die Huawei Watch Buds aber ein leichtes Trage­gefühl. Dabei wiegt sie 77,5 Gramm, womit sie einige Konkur­renten über­trifft. Das Gewicht der Huawei Watch Buds ist aber aus unserer Sicht gut austa­riert, weshalb wir bei der Einschät­zung bleiben, dass die smarte Uhr samt ihrer Kopf­hörer-Fracht leicht daher­kommt. Die Huawei Watch Buds am Handgelenk

Bild: teltarif.de An die Buds kommt der Nutzer leicht. Einfach den am Gehäuse einge­bauten Knopf drücken und der Deckel ploppt auf. Buds wie Case verfügen über Magnete, weshalb sie sich anzie­hend finden und so unkom­pli­ziert einge­setzt werden können. Dabei muss der Nutzer nicht darauf achten, die Buds passend nach Bauart in die Schale einzu­setzen. Möglich macht das die iden­tische acht­eckige, zylin­dri­sche Form, mittels der die Buds auch wech­selnd in beiden Ohren getragen werden können. Die Lade­ringe sind laut Hersteller 360 Grad Platin-beschichtet.

Im Hands-on am MWC-Stand von Huawei klappte die Entnahme der Buds und das wieder einsetzen in das Case problemlos. Das bietet sich auch an, wenn die Buds während Akti­vitäten genutzt werden wollen.

Schön ist, dass der Lade­stand der Buds über ein Widget auf dem Display der Smart­watch ange­zeigt wird. Huawei Watch Buds: Geöffnetes Case, Kopfhörer halten magnetisch am Deckel

Bild: teltarif.de

Weitere Features der Huawei Watch Buds

Beim Einsetzen in die Ohren soll eine "adap­tive Iden­tifi­kati­ons­tech­nologie" auto­matisch die Posi­tion der Ohren erkennen und den passenden Audio­kanal zuordnen können. Leider war ein Hörtest aus hygie­nischen Gründen am MWC-Stand von Huawei nicht möglich.

Sobald wir die Gele­gen­heit bekommen, die rund 500 Euro teure 2-in-1-Uhr zu testen, werden wir einen entspre­chenden Bericht auf teltarif.de veröf­fent­lichen.

Beson­ders inter­essiert uns die Gesten­steue­rung mit den eigenen Ohren. Die Steue­rung der Buds erfolgt zwar über deren berüh­rungs­emp­find­liche Ober­fläche. Die Touch-Steue­rung lässt sich jedoch um den Bereich um die Ohrmu­schel erwei­tern. Durch einfach Tippen sollen so Anrufe ange­nommen, Songs abge­spielt, pausiert oder über­sprungen werden können.

