Update-Plan: Nougat & Emui 5.0 für diese Huawei-Handys

Update-Plan von Huawei Auf dem Mate 9 hat Huawei erstmals seine neueste Version der Oberfläche Emotion UI (Emui) gezeigt, die auf Android 7 Nougat basiert. Sie trägt die Bezeichnung Emui 5.0 und läuft bislang nur auf diesem Smartphone. Nun hat der Hersteller aber seinen Update-Plan für die kommenden Wochen bekannt gegeben. Demnach sollen das Huawei Mate 8, das Huawei P9, P9 Plus und P9 Lite sowie das Huawei Nova und Nova Plus das Nougat-Update inklusive Emui 5.0 erhalten. Der Rollout für die genannten Modelle beginnt laut Huawei ab dem ersten Quartal des kommenden Jahres.

Wollen Nutzer nicht bis zum offiziellen Update warten, können sie die Neuerungen von Emui 5.0 schon vorab testen. Das Unternehmen hat ein Beta-Programm für die Smartphones Huawei P9, P9 Plus, P9 Lite und Mate 8 gestartet, für das sich Besitzer anmelden können. Die Registrierung für das Beta-Programm erfolgt nicht wie bisher per Mail unter Angabe der IMEI-Nummer des Gerätes, sondern über eine spezielle Beta-App, die über die Webseite von Huawei heruntergeladen werden kann. Für die Anmeldung ist eine Huawei-ID erforderlich, die sich - sofern nicht schon vorhanden - kostenfrei anlegen lässt.

Neuerungen bei Emui 5.0

Wie bereits erwähnt geht das Update auf die Oberfläche Emui 5.0 mit dem Update auf Android 7.0 Nougat einher. Im Zusammenspiel sollen beide Aktualisierungen laut dem Hersteller für mehr Nutzerfreundlichkeit, Effizienz und Sicherheit sorgen. Diverse Funktionen lassen sich mit Emui 5.0 in weniger Bedienschritten als zuvor ausführen - für 90 Prozent der Kernfunktionen benötigen Nutzer demnach nur noch bis zu drei Klicks. Möglich macht Huawei dies durch die intuitiver gestaltete Nutzeroberfläche, die bei Emui 5.0 insgesamt mehr Fläche bietet, um eine erhöhte Anzahl an Inhalten und Features anzuzeigen.

Eine absolute Neuerung ist der App Drawer, auf den Huawei bislang verzichtet hat. Ähnlich wie bei Apples iOS wurden Apps stattdessen direkt auf dem Homescreen abgelegt und ließen sich nur über Ordner sortieren. Nutzer können mit Emui 5.0 zudem zwischen beruflichen und privaten Profilen hin- und herwechseln, da mehrere Profile parallel aktiv sein können.

Weitere Änderungen umfassen das individuelle Nutzungsverhalten der Smartphone-Besitzer sowie das Energie-Management: Emui 5.0 merkt sich, welche Anwendungen Nutzer über einen bestimmten Zeitraum hinweg häufig verwenden und markiert im Menü die am häufigsten genutzten Apps. Besitzer eines der genannten Smartphones sind darüber hinaus in der Lage, den Leistungsverbrauch manuell zu beeinflussen, da Emui 5.0 mit einem sogenannten Power Management System ausgestattet wurde, das eine Reihe verschiedener Energiesparmodi anbietet. Der Akkuverbrauch soll sich so besser kontrollieren lassen. Die Neuerungen im Überblick hat Huawei auf der Emui-5-Webseite zusammengefasst.

Update auch für Vorjahresmodelle?

Auffällig bei der Ankündigung von Huawei ist, das "ältere" Smartphone-Modelle in der Liste vollkommen fehlen. Genannt werden nur Modelle, die in diesem Jahr in Deutschland auf den Markt gekommen sind. Das nicht einmal zwei Jahre alte Huawei P8 sowie das P8 Lite sind ebenso wenig gelistet wie das erst vor gut einem Jahr auf den Markt gekommene Huawei Mate S.

Fraglich bleibt auch, was mit den diversen Mittelklasse-Smartphones wie dem Huawei ShotX oder G8 wird, die der Hersteller anbietet. Abseits des Huawei Nova und Nova Plus werden keine Geräte dieser Kategorie erwähnt. Es bleibt aber die Hoffnung, dass diese Smartphone in einem späteren Update-Zyklus bedacht werden - Huawei spricht ja eindeutig davon, im ersten Quartal mit den Updates beginnen zu wollen.

Einen Eindruck vom neuen Emotion UI 5.0 und von Android Nougat auf einem Huawei-Smartphone, erhalten Sie im Test des Huawei Mate 9.