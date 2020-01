Huawei: Deutscher Online-Shop startet mit 19-Prozent-Aktion

Morgen eröffnet der Huawei-Online­shop Deutsch­land seine virtu­ellen Pforten, was eine Rabatt­aktion mit sich bringt. Kunden erhalten vorüber­gehend 19 Prozent Rabatt auf ausge­wählte Produkte des Herstel­lers. Mit der Eröff­nung der Verkaufs­platt­form geht auch das hiesige Release des Mate 30 Pro einher. Dieses wird in der 256-GB-Version inklu­sive Rabatt für 891 Euro offe­riert. Außerdem sind unter anderem die Huawei-P30-Produkt­familie und die kabel­losen Kopf­hörer FreeBuds 3 im Angebot. Lohnt sich die Launch-Aktion? Wir haben die redu­zierten Artikel mit den Preisen konkur­rierender Online­händler vergli­chen.

Deut­scher Huawei-Shop startet in Kürze



Günstig bei Huawei: Mate 30 Pro, P30 Pro und Watch GT 2 Günstig bei Huawei: Mate 30 Pro, P30 Pro und Watch GT 2



FreeBuds 3, P30 und Nova 5T mit Rabatt FreeBuds 3, P30 und Nova 5T mit Rabatt

Huawei Mate 30 Pro

Huawei P30 Pro 128 GB

Huawei P30

Huawei P30 Lite

Huawei Nova 5T

Huawei Watch GT 2 (46 + 42 mm)

Huawei FreeBuds 3

Huawei Y7 2019



Für kleines Geld: P30 Lite und Y7 2019 Für kleines Geld: P30 Lite und Y7 2019

Preis­vergleich: Lohnt sich die Rabatt­aktion?

Es wurde auch Zeit: der chine­sische Konzern stellt in Deutsch­land wohnenden Kunden in Bälde eine offi­zielle Verkaufs­platt­form für seine Smart­phones, Tablets und Weara­bles zur Verfü­gung.Zusammen mit einem Count­down wird auf der entspre­chenden Webseite auf den Launch und das dazu­gehö­rige Eröff­nungs­angebot hinge­wiesen. Wer den News­letter des Portals abon­niert, bekommt einen Rabatt-Code per E-Mail zuge­schickt. Dieser wird beim Bestell­vorgang einge­geben, was zu 19 Prozent Ersparnis führt. Der Akti­onszeit­raum erstreckt sich vom 14. bis zum 23. Januar 2020. Folgende Produkte können versand­kosten­frei rabat­tiert erworben werden:Das 2018er Ober­klasse-Phablet Mate 20 RS Porsche Design wird zwar bei den Teil­nahme­bedin­gungen, aber nicht in der Sektion mit den Aktions-Offerten gelistet. Deshalb ist es unge­wiss, ob das bei uns ohnehin nicht offi­ziell verfüg­bare Mobil­gerät tatsäch­lich im deut­schen Huawei-Shop eine Heimat findet, oder es sich um einen Fehler handelt.

Außer­halb eBays haben wir nur ein Produkt gefunden, dessen Anschaf­fungs­kosten güns­tiger als bei der Huawei-Eröff­nung sind. Am meisten sparen Kunden beim Mate 30 Pro. Das High-End-Phablet schlägt im hiesigen Huawei-Shop vorüber­gehend mit 891 Euro zu Buche – inklu­sive gratis Smart­watch Watch GT 2. Media Markt verlangt die UVP in Höhe von 1099 Euro. Aber Achtung: Das Mate 30 Pro kommt ohne Google-Apps (Play Store, Maps, Gmail, YouTube und Co.) daher. Statt­dessen findet sich Huaweis eigener App Store namens AppGallery wieder.

Für das P30 Pro werden beim Hersteller-Shop momentan 607,50 Euro fällig, das nächst güns­tigste Angebot liegt bei 647,88 Euro (Jacob). Das P30 für 486 Euro (Rakuten: 510,69 Euro), das P30 Lite für 243 Euro (Alter­nate: 246,89 Euro), das Nova 5T für 348,30 Euro (Clever­tronic: 351,99 Euro) und das Y7 2019 für 145,80 Euro (X-kom: 149 Euro) sind weitere rabat­tierte Mobil­tele­fone. Die Watch GT 2 gibt es im deut­schen Huawei-Shop temporär für 162 Euro, während elec­tronics4you 194 Euro verlangt.

Einzig die draht­losen Kopf­hörer Free­buds 3 sind mit 145,80 Euro bei Huawei selbst gering­fügig teurer als bei elec­tronics4you (144,39 Euro).

