In Berlin hat der erste eigenständige Huawei-Shop in Deutschland eröffnet. Das Customer Service Center befindet sich mitten am Alexanderplatz. Wir waren bei der offiziellen Eröffnung vor Ort und haben einen Blick auf das neue Ladenkonzept geworfen.

Huawei hat seinen ersten eigenständigen Store in Deutschland geöffnet. Damit erweitert der chinesische Hersteller sein Shop-in-Shop-Konzept, das im Sommer 2014 in ausgewählten Saturn-Märkten gestartet wurde. Das Huawei Customer Service Center befindet sich im Herzen von Berlin direkt am Alexanderplatz und lädt Kunden dazu ein, sich über die neuesten Tablets, Smartphones und Wearables von Huawei beraten zu lassen, Reparaturen in Auftrag zu geben oder die Lounge-Ecke dazu zu nutzen, sich mit Freunden, anderen Kunden oder Mitarbeitern auszutauschen.

Wir waren bei der offiziellen Eröffnung des Huawei Customer Service Centers in Berlin vor Ort und haben einen Blick auf das neue Ladenkonzept geworfen. Einen Eindruck vom Huawei-Shop erhalten Sie mit einem Klick auf die eingebundenen Fotos.