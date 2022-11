Huawei Pocket S: Bislang günstigstes Foldable vorgestellt

Huawei hat mit dem Huawei Pocket S das bisher welt­weit güns­tigste Foldable vorge­stellt. Der Falter kostet umge­rechnet etwa 837 Euro. Das sind rund 400 Euro weniger als der Start­preis des großen Bruders. Denn beim Pocket S handelt es sich um eine abge­speckte Version des Huawei P50 Pocket.

Allzu sehr hat der Hersteller nicht den Rotstift ange­setzt. Das 6,9 Zoll messende 120-Hz-Display, die Weit­winkel- und Ultra­weit­winkel-Kamera und diverse weitere Merk­male bleiben unan­getastet. Der Konzern streicht die Ultra-Spek­trum-Kamera, setzt ein etwas lang­sameres SoC ein und halbiert den Daten­platz.

Huawei bringt falt­bares Smart­phone für Spar­füchse

Das Huawei Pocket S aufgeklappt

Bild: Huawei Der chine­sische Hersteller brachte Ende 2021 in seinem Heimat­land mit dem P50 Pocket einen Konkur­renten zu Samsungs Galaxy-Z-Flip-Reihe heraus. Für das falt­bare Telefon im Klapp­handy-Stil wollte Huawei 8988 Yuan, was circa 1257 Euro entspricht. In Deutsch­land ging das P50 Pocket im vergan­genen Januar ab 1199 Euro in den Verkauf. Ob es das neu vorge­stellte Huawei Pocket S auch zu uns schafft, bleibt abzu­warten. Die Idee dahinter ist ziem­lich clever. Ein paar Spezi­fika­tionen wurden kastriert, um eine UVP in Höhe von 5988 Yuan (etwa 837 Euro) zu reali­sieren. Das Huawei Pocket S zugeklappt

Bild: Huawei Anstatt der rück­sei­tigen Triple-Kamera gibt es eine Dual-Kamera. Weit­winkel (40 MP, Blende f/1.8) und Ultra­weit­winkel (13 MP, Blende f/2.2) bleiben erhalten, die Ultra-Spek­trum-Kamera für kunst­volle Aufnahmen (32 MP, Blende f/1.8) hingegen nicht. Des Weiteren löst der Chip­satz Snap­dragon 778G 4G den Snap­dragon 888 4G ab. Bedingt durch das Handels­embargo fehlt auch beim Huawei Pocket S der 5G-Funk. Für den Einstiegs­preis gibt es 128 GB Flash (erwei­terbar per NM-Karte) und 8 GB RAM. Das P50 Pocket hat mindes­tens 256 GB Flash.

Weitere Daten des Huawei Pocket S

Auf das 6,9 Zoll große, falt­bare OLED-Display mit 120 Hz und 2790 mal 1188 Pixel müssen Käufer nicht verzichten. Der Zweit­bild­schirm mit 1,04 Zoll und 340 mal 340 Pixel ist eben­falls derselbe. Unver­ändert präsen­tiert sich auch der 4000 mAh messende Akku. Er lässt sich mit 40W aufladen.

In China kommt das Huawei Pocket S mit HarmonyOS 3.0 auf den Markt. Sollte es Europa errei­chen, dürfte EMUI 12 an Bord sein.

