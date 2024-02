Huawei Pocket 2: Klapphandy-Falter wird in Kürze vorgestellt

Das P50 Pocket ist das erste Foldable von Huawei im Klapp­handy-Design. Vorge­stellt wurde es im Dezember 2021 für den Heimat­markt China. Der Verkaufs­start hier­zulande begann im Januar 2022. Jetzt steht offenbar der Nach­folger in den Start­löchern. Details zur Ausstat­tung wurden zwar noch nicht offi­ziell genannt, es gibt aber Gerüchte.

Zweites Pocket unter­wegs

Teaser zum Huawei Pocket 2

Bild: Huawei/Weibo via Gizmochina Der chine­sische Konzern hat das Launch-Datum über die Platt­form Weibo (via Online-Portal Gizmochina) ange­kün­digt. Demnach soll das P50 Pocket in wenigen Tagen, genauer schon am 22. Februar, in China vorge­stellt werden. Es bleibt abzu­warten, ob und wann es das Modell auch nach Europa schafft.

Offi­zielle Daten wurden vom Pocket 2 von Unter­neh­mens­seite wohl noch nicht geteilt. Es gibt aber bereits Gerüchte um die mögliche Ausstat­tung des Smart­phone-Neulings mit dem falt­baren Display. Wie Gizmochina berichtet, soll das Huawei Pocket 2 ein ähnli­ches Kame­rade­sign erhalten wie das im November 2022 vorge­stellte Pocket S. Dieses verfügt über zwei kreis­runde Einheiten auf der Rück­seite, von denen eine die Haupt­kamera beher­bergt, das andere ist ein sekun­däres Display.

Weiß, Schwarz und Violett sollen die Farb­vari­anten des Huawei Pocket 2 sein. Es werde aber darüber speku­liert, dass die violette Option über eine Leder­optik verfüge, die anderen Vari­anten seien mit einer Glas­rück­seite ausge­stattet.

So groß soll der Akku sein und was ist mit 5G?

Speku­liert wird darüber, dass das Pocket 2 einen Strom­spei­cher mit 4520 mAh Kapa­zität verfügt, womit das Foldable einen üppig bestückten Strom­spei­cher hätte. Schnelles Aufladen sei mit 66W möglich. Der Vorgänger kommt ohne 5G-Kapa­zität aus. Es wird erwartet, dass der Chip namens Kirin 9000S im Pocket 2 die Unter­stüt­zung des aktu­ellen Mobil­funk­stan­dards erlaubt.

Weiterhin denkbar ist eine Spei­cher­kom­bina­tion von 12 GB Arbeits­spei­cher und 512 GB interne Spei­cher­kapa­zität sowie eine wasser­dichte Bauweise und die Möglich­keit, Nach­richten über Satel­liten­ver­bin­dungen zu verschi­cken. Details zum Vorgänger Huawei P50 Pocket lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

