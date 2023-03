Huawei Petal Maps: Google-Alternative mit neuen Funktionen

Huawei darf auf seinen Smart­phones, die unter anderem hier­zulande verkauft werden sollen, wegen des anhalten US-Embargos keine Google-Dienste mehr vorin­stal­lieren. Das ist mitt­ler­weile nichts Neues mehr und hat sich "etabliert". Huawei muss auf Soft­ware-Ebene daher neue Wege gehen, wenn GMail, YouTube und Co. nicht offi­ziell auf den Geräten nutzbar sind. Huawei Petal Maps

Bild: Huawei, Screenshot: teltarif.de Eine Alter­native zu Google Maps ist Huawei Petal Maps. Auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona stellte Huawei neue Funk­tionen für die Navi­gati­onsapp vor, die nicht nur auf Smart­phones von Huawei zu finden ist, sondern auch in den App Stores von Google und Apple.

Petal Maps: Fahr­spur­prü­fung über den gesamten Bild­schirm

Auf dem MWC zeigte Huawei die "Voll­bild-Spur­füh­rungs­funk­tion", die die herkömm­liche Navi­gation revo­lutio­nieren soll. Damit wird die Ansicht der Fahr­spur­prü­fung auf den gesamten Bild­schirm (des Smart­phones) erwei­tert und soll dem Nutzer dabei helfen, die genaue Fahr­spur für das Fahr­zeugs besser zu erkennen. Fahrspurführung über den gesamten Bildschirm

Bild: Huawei Um die Voll­bild-Spur­füh­rungs­funk­tion umzu­setzen, werden laut Angaben des Anbie­ters Algo­rithmen zur 3D-Model­lie­rung von Straßen und Fahr­spur­extrak­tionen aus HD-Satel­liten­bil­dern verwendet. Dadurch werden Stra­ßen­infor­mationen auto­matisch in 3D simu­liert und geren­dert. Der Nutzer soll recht­zeitig auf einen Spur­wechsel aufmerksam gemacht werden, was die Navi­gation auch bei großen Kreu­zungen verein­fachen soll. Darüber hinaus decke die Funk­tion mehr Straßen in Ländern wie Malaysia, den Phil­ippinen und Mexiko ab. Petal Maps sei in mehr als 160 Ländern verfügbar und unter­stütze Karten­daten in mehr als 70 Spra­chen.

Fußgänger, die die Navi­gation auch über eine Smart­watch nutzen, bekommen laut Anbieter durch eine Vibra­tion ange­zeigt, wenn sie abbiegen müssen.

"Nach­bil­dung der realen Welt"

Derzeit unter­stütze Petal Maps die 3D-Darstel­lung von rund einhun­dert Sehens­wür­dig­keiten, beispiels­weise von Wahr­zei­chen in Barce­lona wie der Sagrada Família und das Casa Milà. Zudem soll Petal Maps die Inte­gra­tion von Wetter­effekten wie Wolken, Sonne und Stürme ermög­lichen sowie die Anzeige von Stra­ßen­beleuch­tungen bei Dunkel­heit.

Die "3D-Real­szenen-Funk­tion" von Petal Maps nutze "die bran­chen­füh­rende expli­zite Strah­lungs­feld­tech­nologie und die Tech­nologie zur Anpas­sung von Bild­daten­bün­deln aus mehreren Quellen", um 3D-Rekon­struk­tionen zu ermög­lichen. 3D-Darstellung von Gebäuden

Bild: Huawei Ähnlich wie in Googles Karten­appli­kation gibt es auch in Petal Maps die Möglich­keit, Verbin­dungen mit verschie­denen Verkehrs­mit­teln anzu­zeigen, Essen zum Mitnehmen zu bestellen, Hotels und Eintritts­karten für Akti­vitäten zu buchen.

Die auf dem MWC gezeigte "Petal Maps Plat­form" soll Entwick­lern in Berei­chen wie Reisen eine Platt­form bieten, um Services zu inte­grieren und damit Entwick­lungs­kosten zu sparen.

Apples eigener Dienst Apple Karten star­tete im vergan­genen Monat die Fahrrad-Navi­gation in Deutsch­land.