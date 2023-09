Huawei-Patent: Kommt das Asymmetrie-Foldable?

Foldables werden wohl auch in den nächsten Jahren nicht vom Markt verschwinden. Einem Patent zufolge arbeitet Huawei an einem neuen Form­faktor für seine falt­baren Smart­phones.

Huawei arbeitet offenbar an einem Smart­phone mit falt­barem Display mit unge­wöhn­licher Form. Die beiden Displayhälften des Foldables sollen asym­metrisch designt sein - und nicht symme­trisch wie das beim Huawei Mate X3 oder Samsung Galaxy Z Fold 5 der Fall ist. Wie das aussehen könnte, zeigen geteilte Skizzen über das chine­sische Social-Media-Netz­werk Weibo. Beson­ders auffällig ist die "frei­ste­hende" Kame­raein­heit des Designs.

Huawei: Der Asym­metrie-Falter

Die Skizze soll ein neues Foldable-Design von Huawei zeigen

Bild: Weibo (@Jerrold_Tech) via Android Headlines

Dass Smart­phone-Hersteller Huawei auf beson­dere Formen bei seinen Foldables steht, zeigt schon das Mate Xs 2 aus dem Jahr 2022. Im Gegen­satz zu Modellen wie dem Samsung Galaxy Z Fold 5 wird das Display nicht nach innen, sondern nach außen gebogen, um es ein- oder auszu­klappen. Dadurch entsteht am Rand ein sichtbar gebo­gener Display­bereich, was das Foldable optisch wie ein Buch aussehen lässt, das man in das Regal stellen könnte. Huawei könnte in Zukunft mit weiteren spek­taku­lären Umset­zungen über­raschen.

Der Nutzer @Jerry_Tech hat über Weibo (via Android Head­lines) Skizzen geteilt, die ein Patent eines mögli­chen Huawei-Foldables zeigen. Auffällig dabei ist, dass die beiden Displayhälften nicht symme­trisch sind, wenn sich das Foldable in ausein­ander­gefal­tetem Zustand befindet. Das zweite Display zusätz­lich zum Haupt-Panel soll sich zur linken Seite des Tele­fons entfalten. Das gesamte Display soll unter dem auffällig großen Kame­rabe­reich plat­ziert sein, der im oberen Bereich 10 bis 15 Prozent der Rück­seite einnimmt. Neben der Kamera verfügt das Haupt­dis­play noch über ein zentriertes Kame­raloch, das sekun­däre Display hingegen nicht. Bei einer der Kame­ralinsen soll es sich um einen Time-of-Flight-Sensor für mehr Tiefen­schärfe handeln. Daneben soll es zwei weitere Kame­rasen­soren geben.

Display-Design erin­nert an das Surface Duo

Im zusam­men­geklappten Zustand würde das sekun­däre Panel auf der Rück­seite frei liegen. Das könnte sich als Nach­teil entpuppen, beispiels­weise die Anfäl­lig­keit für Kratzer erhöhen, wenn das Display aufliegt. Weiterhin fällt auf, dass die Ecken des skiz­zierten Foldable-Modells scharf­kantig ausfallen. Android Head­lines merkt an, dass die beiden Panel-Hälften getrennt vonein­ander zu sein scheinen. Damit erin­nert das Design an Micro­softs Surface Duo 2. Ob Huawei tatsäch­lich so etwas herstellen wird bezie­hungs­weise es ein solches Foldable-Design bis zur Markt­reife schafft, bleibt abzu­warten.

