Huawei: Patent für rollbares Display wurde genehmigt

In den letzten zwei Jahren meldete Huawei Patente für ausroll­bare Displays an, von denen nun eines geneh­migt wurde. Das erste Huawei-Smart­phone mit Roll­screen dürfte damit in nicht allzu ferner Zukunft liegen.

Bieg­same Displays sind für Huawei längst nichts Neues mehr, denken wir an die Fold­ables Mate X, Mate X2 oder das kleine Huawei P50 Pocket. In den Jahren 2020 und 2021 ging der chine­sische Hard­ware­her­steller bereits einen Schritt weiter und stellte Patent­anträge für ausroll­bare Screens, die bisher jedoch noch in keinem Gerät zum Einsatz kamen.

Ein gerade erst von IT Home im State Intel­lec­tual Property Office (SIPO) entdecktes, am 6. Mai 2022 geneh­migtes Patent mit der Veröf­fent­lichungs­nummer „CN114439843A“ lässt die Hoff­nung auf das baldige Erscheinen eines Gerätes mit diesem span­nenden Feature wieder aufleben. Bean­tragt wurde das Patent bereits am 31. Oktober 2020.

Patent deutet auf ein mobiles Gerät hin

Huawei lässt rollbares Display patentieren

Bild: IT Home / SIPO Die Patent­zusam­men­fas­sung zeigt einen flexi­blen Bild­schirm­stütz­mecha­nismus mit einer einfa­chen Struktur und wenig Stau­raum, sodass wir davon ausgehen können, dass es sich hier um ein Patent für ein mobiles Gerät handelt.

So soll der Mecha­nismus funk­tio­nieren (Achtung Schwin­del­gefahr!)

Der Stütz­mecha­nismus enthält sowohl eine rotie­rende als auch eine stüt­zende Kompo­nente. Laut IT Home sind benach­barte Stütz­bau­gruppen durch eine erste Dreh­welle, die Drehbau- und Stütz­bau­gruppe durch eine zweite Dreh­welle verbunden. Benach­barte Dreh­bau­gruppen sind durch eine dritte Dreh­welle drehbar verbunden.

Die tragende Anord­nung schaltet zwischen dem ersten und dem zweiten Zustand um und wech­selt zwischen diesen.

Befindet sich die rotie­rende Baugruppe im ersten Zustand, ist die Achse der ersten rotie­renden Welle kolli­near mit der Achse der dritten rotie­renden Welle. Angren­zenden Stütz­struk­turen können sich relativ zu den ersten oder dritten rotie­renden Wellen drehen.

Sobald sich die Rota­tions­anord­nung im zweiten Zustand befindet, schneidet die Achse der ersten Rota­tions­welle die Achse der dritten Rota­tions­welle. Infol­gedessen können sich die benach­barten Stütz­struk­turen nun nicht mehr relativ zuein­ander drehen, sodass der flexible Bild­schirm­stütz­mecha­nismus in seiner Posi­tion verbleibt und nicht einge­rollt werden kann.

Bekommt die nächste Mate-X-Gene­ration ein ausroll­bares Display?

Bei Ihnen dreht sich jetzt alles? Trösten Sie sich, das ging uns ebenso.

Huawei: Patent für einen rollbaren Display-Mechanismus

Bild: IT Home / SIPO

Ob und bei welchem zukünf­tigen Smart­phone Huawei dieses Patent tatsäch­lich anwendet, wissen wir natür­lich noch nicht. Denkbar wäre der Einsatz bei einem der nächsten X-Modelle. Viel­leicht wird das erste aufroll­bare Huawei-Display aber auch in einem klei­neren Gerät wie beispiels­weise einem Nach­folger des P50 Pocket oder einer ganz neuen Gerä­tereihe zum Einsatz kommen.

