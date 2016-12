Früher als geplant: Nougat-Update für Huawei P9 & Mate 8 startet

Nougat-Update für Huawei P9 & Mate 8 startet Ende November hat Huawei den Update-Plan für seine aktuellen Smartphones bekannt gegeben. Modelle wie das Huawei Mate 8, das Huawei P9, P9 Plus und P9 Lite sowie das Huawei Nova und Nova Plus sollen demnach das Nougat-Update inklusive Emui 5.0 erhalten. Der Rollout, so Huawei, sollte im ersten Quartal 2017 beginnen. Doch scheinbar waren die Entwickler schneller als erwartet. Denn bereits jetzt wurde die finale Version von Android 7.0 und Emui 5.0 für das Huawei Mate 8 und das Huawei P9 freigegeben (via GSMArena).

Ausgeliefert wird die neue Firmware zunächst in Huaweis Heimatland China. Weitere Länder sollen folgen, allerdings ist hier der Zeitplan noch nicht bekannt. Bedenkt man allerdings, dass die Aktualisierung frühestens im Januar zur Auslieferung bereit sein sollte, ist es umso erfreulicher, dass Huawei das Update einen Monat früher als ursprünglich geplant zur Verfügung stellt. Mit etwas Glück könnte die Aktualisierung noch vor Weihnachten Europa und damit auch Deutschland erreichen.

Keine Informationen gibt es aktuell darüber, wann die übrigen Modelle Huawei P9 Plus, Lite, Nova und Nova Plus das Update erhalten werden. Auch fehlt weiterhin eine Antwort auf die Frage, ob Huawei weitere Smartphones abseits der Vorjahresmodelle - beispielsweise das Huawei P8 und P8 Lite - mit Nougat versorgen wird.

Update auf Android 7: Hersteller beginnen mit Auslieferung

Wie Huawei sind auch andere Hersteller derzeit intensiv damit beschäftigt, das Update auf Android 7.0 Nougat für ihre Smartphones vorzubereiten. Sony und Lenovo/Motorola bieten die neue Firmware für erste Modelle bereits an und arbeiten zudem an Updates für weitere Geräte. Google selbst ist bei seinem Smartphone einen Schritt weiter - für das Pixel XL steht bereits die Version Android 7.1.1 zum Download bereit.

Das Mate 9 ist das erste Smartphone von Huawei, das ab Werk Android 7.0 Nougat und die neue Version von Huaweis Nutzeroberfläche Emotion UI 5.0 bietet. Im Test des Mate 9 können Sie sich einen Eindruck vom Nougat-System machen.