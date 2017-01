Preiskracher: Huawei P9 Lite Dual-SIM zum Schnäppchen-Preis

Huawei P9 Lite Dual-SIM als Schnäppchen bei mobilcom-debitel mobilcom-debitel bietet ab dem 15. Januar das Huawei P9 Lite mit Dual-SIM-Funktion als Preiskracher über eine Spezial-Seite an. Das Smartphone wird in Schwarz zu einem Preis von 209,99 Euro angeboten und ist in nur einer limitierten Stückzahl verfügbar. Für den Versand der Hardware fallen keine Kosten an. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob es sich um ein gutes Angebot handelt oder ob das Modell bei anderen Online-Händlern günstiger zu haben ist.

Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass es das Huawei P9 Lite in einer Version mit 3 GB oder 2 GB RAM gibt. Bei mobilcom-debitel ist die 3-GB-Version verfügbar. Diese Variante kostet online ab rund 240 Euro (inklusive Versandkosten). Der Online-Preis für die 2-GB-RAM-Version geht bei rund 230 Euro (inklusive Versandkosten) los. Der kurze Preis-Vergleich macht deutlich, dass es sich bei dem mobilcom-debitel um ein Schnäppchen handelt, bei dem der Interessent einiges an Geld sparen kann.

Diese Ausstattung hat das Huawei P9 Lite Dual-SIM

Das Huawei P9 Lite ist mit einem 5,2-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1080 mal 1920 Pixel bei einer Pixeldichte von 424 ppi bietet. Im Inneren arbeitet ein Octa-Core-Prozessor vom Typ Kirin 650. Der CPU steht wie bereits zuvor erwähnt ein Arbeitsspeicher mit 3 GB zur Seite. Der interne Speicher bietet eine Kapazität von 16 GB; über den microSD-Slot ist einer Speicher­erweiterung mit einer Speicherkarte um bis zu 128 GB möglich.

Für Schnappschüsse ist auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera integriert; Selfies gelingen mit der vorderseitigen 8-Megapixel-Kamera. Zu den weiteren Features gehören LTE-Unterstützung mit bis zu 300 MBit/s im Downstream, NFC, ein Fingerabdruck­scanner sowie GPS/A-GPS und Glonass. Wie sich das Smartphone im Alltag schlägt, erfahren Sie in unserem Test des Huawei P9 Lite.

Erst kürzlich hat mobilcom-debitel bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Angebote Offline und Online zu gleichen Konditionen anbieten will. Allerdings wird es wohl - wie das aktuelle Beispiel zeigt - auch Ausnahmen geben. Weitere Informationen zu den Tarifen erhalten Sie auf der Anbieterseite von mobilcom-debitel.