Huawei P70 (Pro) Gerücht: Kamera, Display und mehr

Mit dem Huawei P70 und dem P70 Pro stehen uns zwei Heraus­for­derer des Galaxy S24 bevor. Ein renom­mierter Tipp­geber verriet jetzt einige Spezi­fika­tionen des Smart­phone-Duos. Zwar haben die Mobil­tele­fone des chine­sischen Herstel­lers aufgrund fehlender Google-Apps und fehlendem 5G-Funk hier­zulande an Attrak­tivität verloren, die Kameras sind aber nach wie vor erst­klassig. Das ändert sich auch beim P70 (Pro) nicht. Die Weit­winkel-Knipse soll mit 50 MP, einer varia­blen Blende und einem großen 1/1,3-Zoll-Sensor aufwarten. Beim Display soll es eine vier­fache Krüm­mung geben.

Huawei P70 (Pro) wird wohl inter­essante Hard­ware haben

Das P60 Pro (Foto) bekommt bald einen Nachfolger

Huawei Beson­ders für ambi­tio­nierte Hobby-Foto­grafen ist es schade, dass sie bei einem Huawei-Smart­phone viele Abstriche machen müssen. Fehlende Google-Apps, ein nicht vorhan­dener 5G-Mobil­funk und ein veral­tetes Betriebs­system mindern die Kauf­bereit­schaft. Laut DxOMark haben derzeit Huawei Mate 60 Pro+ und P60 Pro dabei die besten Handy-Kameras. Zumin­dest das P60 Pro gibt es in Deutsch­land, weshalb die Chancen auf eine Markt­ein­füh­rung des P70 Pro in unserer Region gut sind. Laut meist zuver­läs­sigen Infor­manten Digital Chat Station (via GSMArena) gibt es wieder eine Triple-Kamera.

Diese soll als Dreieck ange­ordnet sein. Für die Haupt­kamera scheint Huawei den 1/1,3 Zoll messenden Bild­wandler OmniVision OV50H40 zu verwenden. Unter anderem 50 Mega­pixel und ein 2x2-Phasen­erken­nung-Auto­fokus zählen zu dessen Daten. Neben dieser Weit­winkel-Einheit, die dank Objektiv mit varia­bler Blende viel­seitig einsetzbar ist, werden ein Peri­skop-Tele­foto-Modul und eine Ultra­weit­winkel-Einheit erwartet. Das Display soll beim Huawei P70 Pro wie schon beim Vorgänger vier­fach gebogen sein. Angeb­lich hat es eine 1,5K-Auflö­sung und 6,7 Zoll. Die Stereo-Laut­spre­cher seien diesmal vorne verbaut.

Weitere poten­zielle Spezi­fika­tionen des Huawei P70 (Pro)

Das Huawei P70 Pro soll mit dem Chip­satz HiSilicon Kirin 9010 aufwarten. Das SoC wird von SMIC gefer­tigt und verfügt wohl über 5G. Bereits vor drei Jahren kamen Gerüchte rund um diesen Chip­satz auf. Damals hieß es noch, es handele sich um ein Produkt im 3-nm-Ferti­gungs­pro­zess. Der im Mate 60 und Mate 60 Pro (+) werkelnde Kirin 9000S kommt noch im äußerst betagten 7-nm-Prozess daher. Ob Huawei wirk­lich einen solch großen Sprung bei der Ferti­gung schafft, bleibt abzu­warten. Für die Strom­ver­sor­gung des P70 (Pro) sei ein 5000 mAh messender Akku verant­wort­lich.

