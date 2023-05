Huawei P60 Pro: Kamera-Könner startet in Deutschland

Zum euro­paweiten Launch in München hat Huawei ein neues Modell aus der P-Serie vorge­stellt, die sich bekann­ter­maßen durch ihren Fokus auf die Kamera auszeichnet. Das Huawei P60 Pro ist laut Hersteller das erste Smart­phone der Branche, das mit einer Ultra-Ligh­ting-Tele­foto­kamera mit mehreren Linsen­gruppen ausge­stattet ist.

48-MP-Kamera mit verstell­barer physi­scher Blende

Auf der Rück­seite des Smart­phones prangt das Kame­ramodul, in dessen Mitte sich ein enorm großes Objektiv befindet. Dieses verbirgt die 48-MP-Ultra-Light­ning-Haupt­kamera mit einer physi­kali­schen Blende, die sich je nach Licht­ver­hält­nissen auto­matisch auf f/1.4 bis f/4.0 einstellt. Ferner verfügt die Kamera über einen opti­schen Bild­sta­bili­sator (OIS), eine Linsen­gruppe mit hoher Licht­durch­läs­sig­keit und einem RYYB-SuperSensing-Sensor. Huawei P60 Pro in Rococo Pearl und Schwarz

Bild: Huawei Über und unter der Haupt­kamera sitzen zwei klei­nere Objek­tive, die mit einem 48-MP-Tele- und Makro­sensor mit f/2.1-Blende und OIS sowie mit einem 13-MP-Weit­win­kel­sensor mit f/2.2-Blende bestückt sind. Hinzu gesellen sich ein LED-Blitz und der Schriftzug "XMAGE", der für Huaweis haus­eigene Bild­gebungs­tech­nologie für mobile Kameras steht, die der Hersteller nach der Tren­nung von Leica vorge­stellt hatte.

6,67 Zoll großes LTPO-OLED-Display

Die 13-MP-Selfiecam finden wir in einem Punch-Hole im 6,67 Zoll großen LTPO-OLED-Display, das mit einer Auflö­sung von 2700 × 1220 Pixeln und einer adap­tiven Bild­wie­der­hol­rate von 1 bis 120 Hz auftrumpft.

Der nahezu rand­lose Screen ist zu allen vier Seiten hin abge­rundet und von Kunlun Glass über­zogen, mit dem er laut Huawei 10-mal wider­stands­fähiger sein soll als unge­schützte OLED-Bild­schirme.

Dass andere namen­hafte Hersteller ihre Smart­phones mit gänz­lich unge­schützten Displays auf den Markt bringen, ist heut­zutage aller­dings unüb­lich. Auch diese rüsten ihre Mittel­klasse- und Top-Geräte mit Schutz­glas, meist von Corning (Gorilla Glass), in unter­schied­lichen Quali­täts­graden aus. Der Vergleich ist inso­fern eher relativ.

Huawei setzt beim Display des P60 Pro auf einen augen­scho­nenden, hoch­fre­quenten DC-Dimming-Modus mit 1440 Hz. Die Touch-Sampling-Rate beträgt 300 Hz. Display des Huawei P60 Pro

Bild: Huawei

IP68-Zerti­fizie­rung und zwei Farb­töne

Das 161 × 74,5 × 8,3 mm große Gehäuse des P60 Pro ist laut IP68-Zerti­fizie­rung gegen eindrin­gendes Wasser und Staub geschützt. Insge­samt drückt das Handy, das in einem weiß schim­mernden Farbton namens "Rococo Pearl" oder schlichtem Schwarz daher­kommt, mit 200 g auf die Waage.

Den Antrieb über­nimmt ein Snap­dragon 8+ Gen 1 mit Unter­stüt­zung von 8 GB oder 12 GB RAM und einem wahl­weise 256 GB oder 512 GB großen Flash-Spei­cher, der sich nicht erwei­tern lässt.

88-W-Schnell­auf­ladung, aber kein 5G

Der 4815-mAh-Akku lässt sich kabel­gebunden mit 88 W und kabellos mit 50 W aufladen. Blue­tooth 5.2, ein Audio-kompa­tibler USB-Type-C-Anschluss, ein Infra­rot­sensor, GPS sowie ein Finger­print­sensor gehören eben­falls zur Ausstat­tung.

Wie schon sein Vorgänger P50 Pro unter­stützt das P60 Pro aufgrund eines Nutzungs­ver­bots von US-Tech­nolo­gien kein 5G, und auch die Google-Dienste fehlen, was bei einem Smart­phone dieser Preis­klasse für manch poten­ziellen Käufer ein Ausschluss­kri­terium darstellen dürfte. Anstelle des Google Play Store muss die Huawei App Gallery herhalten. Werks­seitig läuft das Smart­phone mit EMUI 13.1.

Preise und Verfüg­bar­keit in Europa

Das Huawei P60 Pro ist ab sofort bestellbar und kommt ab dem 22. Mai in den Handel. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung für die Version mit 8 GB RAM und 256 GB Flash-Spei­cher liegt bei 1199 Euro. Mit 12 GB RAM und einem 512 GB großen internen Spei­cher kostet das Smart­phone 1399 Euro.

Bis zum 5. Juni dieses Jahres gewährt Huawei 100 Euro Nach­lass beim Kauf des Modells mit 12 GB/512 GB im Huawei Online Store. Außerdem gibt es in diesem Zeit­raum die Huawei Watch GT 3 in der schwarzen 46-mm-Version oder in der weißen 42-mm-Version ohne Aufpreis dazu. Darüber hinaus erhalten all jene, die das Huawei P60 Pro vor dem 5. Juni kaufen, einen kosten­losen Display­aus­tausch inner­halb der ersten sechs Monate ab Kauf­datum.

Auch das Poco F5 und F5 Pro starten mit hohem Rabatt. Mehr darüber erfahren Sie in einem weiteren Artikel.