Huawei: Launch-Termin von P60-Reihe und Mate X3 bekannt

Im Rahmen eines Show-Events will Huawei noch in diesem Monat seine P60-Serie und das Mate X3 vorstellen.

Nachdem in der letzten Woche einige Leaks zur Huawei-P60-Serie die Runde gemacht hatten, verkün­dete der Hersteller nun offi­ziell über Weibo (chine­sische Social-Media-Platt­form), dass er die Nach­folger der P50-Reihe Ende März zusammen mit dem Mate X3 vorstellen wird. Bislang sind nur wenige Infor­mationen über die Ausstat­tung der künf­tigen Flagg­schiffe an die Öffent­lich­keit gelangt, einige Kamera-Specs sind jedoch bekannt. Huawei stellt Mate X3 und P60-Serie am 23. März vor

Bild: Huawei

Licht­starke Fotos dank varia­bler Blende und XMAGE 2.0

In der Kamera der P60-Serie soll der Bild­ver­arbei­tungs­algo­rithmus XMAGE 2.0 zum Einsatz kommen. Außerdem soll die RYYB-Farb­erken­nung ein Come­back feiern. Die Tech­nologie wurde erst­mals im Huawei P30 Pro verwendet und hilft dem Sensor, zusätz­liche Hellig­keit aufzu­nehmen, um licht­reiche Bilder zu gene­rieren.

Eine variable Blende ermög­licht, die Blen­den­öff­nung bei Bedarf von f/4.0 bis auf f/1.4 zu vergrö­ßern. Somit dürfte die Kamera bei Dämme­rung auch ohne hinzu­geschal­tetes Blitz­licht sehr gute Fotos liefern. Laut eines Daten­blattes, das Digital Chat Station auf Weibo geteilt hat, könnte Huawei bei seinem P60 auf einen 64-MP-Omni­vision-OV64B-Sensor setzen.

CEO veröf­fent­licht beein­dru­ckende Nacht­auf­nahme

Vor einigen Tagen präsen­tierte Richard Yu, der Geschäfts­führer des Unter­neh­mens, ein erstes Foto auf Weibo, auf dem der Canton Tower, ein Fern­seh­turm im chine­sischen Guang­zhou, zu sehen ist. Das bei Nacht aufge­nom­mene Bild zeigt den beleuch­teten Turm mit dem Mond im Hinter­grund in beein­dru­ckender Schärfe und Detail­genau­igkeit. Laut Yu soll das Foto mit der Zoom-Kamera des Huawei P60 Pro geknipst worden sein. Ob eine Nach­bear­bei­tung statt­gefunden hat, erwähnt er nicht. Richard Yu veröffentlicht erstes Foto von der Zoom-Kamera des Huawei P60 auf Weibo

Bild: Richard Yu / Weibo Gerüchte sagen dem Basis­modell der Huawei-P60-Serie einen Sapdragon 8 Gen 1 Prozessor voraus, während das Pro-Modell mit einem Snap­dragon 8 Gen 2 kommen soll. Ob es ein weiteres P60-Modell geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wie Huawei­cen­tral berichtet, soll Huawei die Kame­rafä­hig­keiten der neuen Serie während der offi­ziellen Präsen­tation in einer großen Show vorstellen. Angeb­lich haben Händler bereits vorab Bestel­lungen für die neuen Flagg­schiffe aufge­geben.

Huawei Mate X3

Mit dem Mate X3 veröf­fent­licht Huawei eine nächste Gene­ration seiner falt­baren Smart­phones. Das Foldable soll mit einem inno­vativen Design in einer Leicht­bau­weise kommen.

Um Platz im Innen­raum des Tele­fons zu schaffen und ein schlan­keres Gehäuse zu gewähr­leisten, setzt der Hersteller angeb­lich eine neue Wärme­manage­ment-Hard­ware ein. Eine moder­nisierte Akku­tech­nologie mit verbes­serten Akku­zellen soll zudem für die Lang­lebig­keit der Kraft­zelle sorgen. Die offi­zielle Vorstel­lung des Mate X3 und der P60-Serie termi­niert Huawei auf den 23. März.

Alleine in diesem Jahr sollen bis zu 37 Fold­ables diverser Hersteller auf den Markt kommen. Welche das sein könnten, erfahren Sie in einem anderen Artikel.