Huawei P50 Pro vs. P40 Pro: Neustart oder alles beim Alten?

Huawei ist mit dem P50 Pro nach Deutsch­land gekommen und versucht es erneut, mit einem Flagg­schiff Fuß zu fassen. Das Modell ist anspre­chend, hat aber auch eine Proble­matik im Gepäck, die sich nicht so einfach igno­rieren lässt. Der Vorgänger P40 Pro kam im Mai 2020 hier­zulande auf den Markt. Was so aussieht, als wäre eine Gene­ration über­sprungen worden, ist nicht ganz richtig. Tatsäch­lich wurde das Huawei P50 Pro schon im Sommer vergan­genen Jahres in China vorge­stellt.

Wir konnten uns das P50 Pro bereits in einem Kurz­test anschauen. Im nach­fol­genden Bericht lesen Sie die wich­tigsten Gemein­sam­keiten und Unter­schiede zum P40 Pro im Über­blick. Weitere Spezi­fika­tionen können Sie der im Text inte­grierten Tabelle und den zuge­hörigen Daten­blät­tern von P50 Pro und P40 Pro entnehmen.

Probleme bei Soft­ware und Mobil­funk

Huawei P50 Pro (l.) vs. Huawei P40 Pro

Bild: teltarif.de

Eigent­lich möchte man es nicht immer wieder sagen, aber es muss sein: Auf dem Huawei P50 Pro gibt es offi­ziell keine Google-Dienste, verbaut wurde kein 5G-fähiges Modem. Beides hat mit den 2019 erho­benen US-Handels­beschrän­kungen zu tun. Das Soft­ware-Problem versucht Huawei aus Nutzer­sicht etwas in den Griff zu bekommen, in dem Hilfe­stel­lungen gegeben werden, wie fehlende Apps wie WhatsApp, Face­book, Insta­gram, Twitter und Co. über Instal­lati­ons­dateien aus externen Quellen unkom­pli­ziert geladen werden können. Im Kurz­test zum Huawei P50 Pro stellten wir fest, dass das über die von Huawei entwi­ckelte Such­maschine Petal Search auch ganz gut funk­tio­niert und auch Nutzer, die sich nicht so gut auskennen, damit in der Regel zurecht­kommen dürften.

Im P50 Pro arbeitet ein Snap­dragon 888 von Qual­comm, aller­dings ohne 5G-fähiges Modem. Inter­essan­ter­weise war das P40 Pro vor rund zwei Jahren beim Mobil­funk im "Vorteil" - Huawei verwen­dete nämlich einen haus­eigenen Kirin-Prozessor, der auch den 5G-Mobil­funk­stan­dard unter­stützt. Zudem ist das Huawei P40 Pro noch eSIM-fähig, das P50 Pro nicht. Huawei P50 Pro (l.) und Huawei P40 Pro

Bild: teltarif.de Soft­ware und Hard­ware sind wich­tige Krite­rien für eine Kauf­ent­schei­dung. Es ist daher nach­voll­ziehbar, dass man sich den Kauf eines Huawei P50 Pro und auch noch eines P40 Pro zweimal über­legt. Die Alter­nativen, die bei der gnaden­losen Konkur­renz zu finden sind, sind schlicht zu groß.

Hohe Preise, güns­tigere Alter­nativen

Ein weiterer Punkt ist der hohe Preis des P50 Pro. Huawei verlangt nach UVP happige 1200 Euro. Das ist enorm, wenn man bedenkt, dass Smart­phones von Samsung und Co. auch mit Google-Diensten und mit 5G-Mobil­funk teil­weise deut­lich güns­tiger zu bekommen sind. Das Huawei P40 Pro kostete rund 1000 Euro. Der Markt­preis liegt derzeit bei rund 780 Euro - aber auch das ist aufgrund einiger neuerer und gleich­zeitig güns­tigerer Alter­nativen aus unserer Sicht keine wirk­liche Option. Es sei denn, das Smart­phone ist in anderen Diszi­plinen so gut, dass man darüber hinweg­sehen kann.

Huawei P50 Pro Huawei P40 Pro Kategorie Multimedia, Highend Multimedia, Highend Vorstellung am 26.01.2022 26.03.2020 Verkaufsstart 26.01.2022 02.05.2020 UVP des Herstellers 1 199 Euro 999 Euro Bildschirmdiagonale 6,60 Zoll 6,58 Zoll Display-Auflösung 1 228 x 2 700 Pixel 1 200 x 2 640 Pixel Länge 181,0 mm 158,2 mm Breite 96,0 mm 72,6 mm Dicke 6,4 mm 9,0 mm Gewicht 195,0 g 209,0 g Material Aluminium Aluminium Prozessor-Typ Snapdragon 888 4G Kirin 990 5G (Cortex-A76) Prozessorkerne (gesamt) 8 8 Prozessor-Takt 2,84 GHz 2,86 GHz Arbeitsspeicher (RAM) 8,0 GB 8,0 GB Gesamte Speichergröße 256,00 GB 256,00 GB Speicherkarten-Slot Nano-Memory-Card Dual-SIM-Hybrid-Slot, Nano-Memory-Card USB USB-C 3.1 USB-C 3.1 Audio nur über USB nur über USB Mobilfunk GSM, EDGE, HSPA+, LTE GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G WLAN-Standard Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Milliamperestunden 4 360 mAh 4 200 mAh Ladeleistung 66 W 40 W Kabelloses Laden Induktion Induktion Ladeleistung (kabellos) 50 W 27 W Bluetooth 5.2 5.1 NFC ja ja Megapixel 50,0 Megapixel 50,0 Megapixel Megapixel (2. Sensor) 40,0 Megapixel 12,0 Megapixel Megapixel (3. Sensor) 13,0 Megapixel 10,0 Megapixel Frontkamera:

Sensor 13,0 Megapixel 32,0 Megapixel Bildstabilisator optisch optisch Optischer Zoom 3,5 5,0 Digital-Zoom 100,0 50,0 Videoauflösung 3 840 x 2 160 Pixel 3 840 x 2 160 Pixel Framerate 30 fps 60 fps BS-Version bei Verkaufsstart 11 10 Benutzer-Oberfläche EmUI 12 EmUI 10 Fingerabdruck-Sensor Display-integriert Display-integriert Dual-SIM ja, Dual-SIM-Standby ja, Dual-SIM-Standby Schutzklasse IP68 IP68 Staubschutz ja ja Wasserschutz wasserdicht wasserdicht * Günstigstes Angebot ohne Versandkosten.

Stand: 09.02.2022

Kame­raleis­tung

In Sachen Smart­phone-Foto­grafie konnte uns das Huawei P40 Pro wie auch der kleine Bruder P40 über­zeugen. Bei der Kame­raleis­tung der P40-Serie ließ Huawei die Konkur­renz teil­weise im Schatten stehen, gerade bei schlechten Licht­bedin­gungen. So war die Hoff­nung groß, dass auch das Huawei P50 Pro in dieser Diszi­plin bril­liert.

Zum Vergleich haben wir die Labor-Aufnahmen von Huawei P50 Pro und P40 Pro bei schlechten Licht­bedin­gungen bei Stan­dard­ein­stel­lung sowie im Nacht­modus in einer Montage neben­ein­ander gestellt. Auch die Aufnahmen, die der P50-Pro-Kamera entsprungen sind, sind im Vergleich mit den Ergeb­nissen anderer Smart­phone-Kameras auf einem guten Niveau. Bei Direkt­ver­gleich mit dem P40 Pro können die Ergeb­nisse aber auf der Ebene der Hellig­keits­repro­duk­tion nicht mithalten. Labor-Aufnahmen bei schlechten Lichtbedingungen im Vergleich

Bild: teltarif.de Nichts­des­totrotz schafft es die Kamera des Huawei P50 Pro sowohl im Stan­dard- als auch im Nacht­modus Ergeb­nisse mit sehr geringem Bild­rau­schen und gut erkenn­baren Farben zu erzeugen. Auch sind viele Details zu erkennen. Aufgrund der besseren Hellig­keit tendieren wir zu den Aufnahmen des P40 Pro, beim Rausch­ver­halten hat aber das P50 Pro leicht die Linse vorn.

Labor-Aufnahmen im Original

Fazit des Vergleichs

Huawei P50 Pro und Huawei P40 Pro sind gene­rell gute Smart­phones. Preis­lich ist das neueste Modell aller­dings zu hoch ange­setzt, auch der Markt­preis des P40 Pro wird nicht den Blick von der Konkur­renz abwenden können. Diese ist schlicht zu stark und bietet für teil­weise weniger Geld mehr.

Bei der Smart­phone-Foto­grafie spielt Huawei aber weiterhin oben mit. Hier muss jeder für sich entscheiden, wo er den Fokus legt und ob eine gute Smart­phone-Kamera ausreicht, um die Proble­matik insbe­son­dere bei der Soft­ware igno­rieren zu können.

Huawei präsen­tierte zeit­gleich neben dem P50 Pro für Deutsch­land auch das P50 Pocket. Wie das aussieht und welchem Foldable es Konkur­renz machen will, lesen Sie in einer weiteren News.