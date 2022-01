Huawei P50 Pro und P50 Pocket: Ernüchternde Europreise

Für Huawei-Fans gibt es gute und schlechte Nach­richten hinsicht­lich des Huawei P50 Pro und Huawei P50 Pocket. Die Smart­phones werden auch hier in Europa erscheinen, was durchaus begrü­ßens­wert ist, weniger zu begrüßen sind hingegen die veran­schlagten Preise. Falls die Angaben eines Tipp­gebers stimmen, müssen hier­zulande 1199 Euro für das P50 Pro und 1622 Euro für das P50 Pocket inves­tiert werden. Konkur­renz­modelle wie das Galaxy S21+ und das Galaxy Z Flip 3 5G sind merk­lich güns­tiger. Bei letzt­genanntem beträgt die Diffe­renz der UVP fast 600 Euro.

Huawei P50 Pro und P50 Pocket werden teuer

Kostet angeblich 1199 Euro: P50 Pro

Huawei Bereits seit knapp fünf Monaten können sich chine­sische Verbrau­cher das Huawei P50 Pro zulegen. Demnächst folgt dann endlich die Markt­ein­füh­rung in Europa. Wer keine Google-Apps will oder braucht und ein gewisses finan­zielles Polster hat, könnte sich für dieses Mobil­gerät inter­essieren. Der Start­preis liegt bei 1199 Euro. Zum Vergleich: das Galaxy S21+ kam ab 1049 Euro in den Handel. Vergleicht man beide Handys, muss man dem P50 Pro aller­dings ein paar Vorteile bei der Hard­ware zuge­stehen. Ein schär­feres Display (450 ppi), das 91 Prozent der Front einnimmt und die laut DxOMark derzeit beste Smart­phone-Kamera spre­chen für das Huawei-Smart­phone.

P50 Pocket: Lohnen sich fast 600 Euro Aufpreis?

Hingegen fehlen eine 5G-Konnek­tivität sowie ein Staub- und Wasser­schutz. Dennoch könnte man je nach Bedarf den Aufpreis für das Huawei P50 Pro gegen­über dem Galaxy S21+ recht­fer­tigen. Beim Huawei P50 Pocket funk­tio­niert das in Bezug auf das Galaxy Z Flip 3 5G nicht so einfach. Samsung machte Ende August mit seinem Foldable im Klapp­handy-Stil diese Gerä­teka­tegorie dank dras­tisch redu­ziertem Preis salon­fähig. Die UVP betrug damals 1049 Euro. Für das P50 Pocket möchte Huawei angeb­lich 1622 Euro haben. Eine Summe, welche viele poten­zielle Käufer abschre­cken dürfte.

Kostet angeblich 1622 Euro: P50 Pocket

Huawei Während das Huawei P50 Pro mit einem der besten Displays und einer der besten Kameras punktet, sind diese Kompo­nenten beim P50 Pocket weniger spek­takulär. Der Bild­schirm ist mit 6,9 Zoll etwas größer als das 6,7-Zoll-Panel des Galaxy Z Flip 3 5G und es gibt eine Triple- anstatt eine Dual-Kamera. Darunter eine neuar­tige Ultra-Spek­trum-Kamera, die beson­ders kunst­volle Fotos ermög­lichen soll. Ein weiterer Vorteil ist der 4000 mAh große Akku (Flip 3: 3300 mAh). Leider fehlt dem Weit­winkel-Objektiv aber ein opti­scher Bild­sta­bili­sator, den das Samsung-Modell besitzt. Ferner gibt es wie schon beim P50 Pro beim P50 Pocket keinen 5G-Mobil­funk.

Beson­ders auffällig ist das Design des P50 Pocket.