Huawei P50 Pro: Renderbilder offenbaren riesige Kamera

Die ersten 2021er Smart­phone-Zugpferde von Samsung (Galaxy S21) und Xiaomi (Mi 11) wurden bereits enthüllt, aber was ist mit Huawei? Ende des Monats erwarten Bran­chen­kenner die Enthül­lung der Produkt­familie P50 und erste Render­bilder zeigen das P50 Pro schon jetzt in voller Pracht. Ist das Kamera-Element des Galaxy Note 20 Ultra bereits gewaltig, wirkt die Imple­men­tie­rung bei Huaweis kommenden Flagg­schiff noch­mals wuch­tiger. Das Huawei P50 Pro scheint über zwei Kameras zu verfügen, wobei eine davon einen 1-Zoll-Sensor von Sony haben könnte.

Huawei P50 Pro: Haupt­kamera in Pillen­form

So soll das Huawei P50 Pro aussehen

@OnLeaks, Voice Eine pillen­för­mige Umset­zung für die Foto­grafie kannte man bislang haupt­säch­lich in hori­zon­taler Ausrich­tung als Display-Einker­bung. Bran­chen­insider Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks fertigte nun aller­dings Render­bilder des Huawei P50 Pro an, welche ein mäch­tiges, vertikal ausge­rich­tetes Kamera-Element in Pillen­form an der Rück­seite offen­baren. Darunter befind­liche Objek­tive sind nicht zu erkennen. Bedingt durch die üppigen Vergla­sungen könnten sich eine große Optik, eine Gimbal-Bild­sta­bili­sie­rung oder ein beson­ders großer Sensor dahinter verbergen. Seitenansicht des Huawei P50 Pro

@OnLeaks, Voice

Tech­nische Eigen­schaften des Huawei P50 Pro

Vergan­genen Monat infor­mierte ein Leaker über den ersten 1-Zoll-Sensor für Smart­phones. Dieser soll aus dem Hause Sony stammen und die Bezeich­nung IMX800 tragen. Mögli­cher­weise hat er hinter einer der Kamera-Vergla­sungen des Huawei P50 Pro ein Zuhause gefunden. Die Rück­seite an sich soll eben­falls aus Glas bestehen, das Smart­phone kommt auf Abmes­sungen von 159 x 73 x 8,6 mm. Im Bereich des Kame­rabu­ckels erhöht sich die Dicke auf 10,3 mm. Vorne gibt es ein großes Display mit sehr schmalen Rändern und eine mittige Punch-Hole-Kamera. Die Bild­schirm­seiten des P50 Pro sind leicht gewölbt.

Das Huawei P50 Pro hat schmale Displayränder

@OnLeaks, Voice Allzu viele Daten des Ober­klas­semo­dells sickerten bislang nicht durch. Der Bild­schirm soll eine Diago­nale von 6,6 Zoll aufweisen und einen inte­grierten Finger­abdruck­sensor besitzen. Auf den Render­bil­dern lassen sich zudem Stereo-Laut­spre­cher, ein Single-LED-Blitz und ein Infrarot-Modul erkennen. Letz­teres verwan­delt das Handy bei Bedarf in eine Univer­sal­fern­bedie­nung. Das Huawei P50 Pro soll direkt mit HarmonyOS 2.0 an Bord daher­kommen. Ein regu­läres P50 und ein P50 Pro+ werden eben­falls erwartet.