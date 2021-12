"Schminkspiegel": Neue Fotos vom Huawei P50 Pocket

In einem Beitrag auf Weibo kündigte Huawei bereits die Vorstel­lung seines schi­cken neuen Fold­ables namens P50 Pocket an: Am 23. Dezember soll das schmucke Klapp­handy enthüllt werden. Auf Fotos, die Harper's Bazaar China jüngst eben­falls auf Weibo veröf­fent­lichte, wirkt das falt­bare Smart­phone eher wie ein Mode­acces­soire oder ein Schmink­spiegel, als dass man dahinter eine ausge­klü­gelte Kombi­nation aus Technik und edlem Design vermuten würde. Huawei P50 Pocket

Bild: Harper's Bazaar China

Vom Smart­phone zum Klapp­handy

Fold­ables sind in Huaweis Port­folio nichts Neues mehr. Anders als die bishe­rigen Mate-X-Geräte des Herstel­lers lässt sich der neue Klapper jedoch nicht vom Tablet zum Smart­phone zusam­men­falten, sondern, wie beispiels­weise das Moto­rola Razr, vom Smart­phone zu einem Klapp­handy. Aufgrund seines Samsung Galaxy-Z-Flip-3-ähnli­chen Form­fak­tors dürfte Huaweis Neuling gut in einer Hemden- oder Hosen­tasche Platz finden. Huawei P50 Pocket: Foldable in Schminkspiegel-Optik

Bild: Harper's Bazaar China

Externes Mini-Display für Selfies

Auf den ersten Blick scheint das P50 Pocket, ebenso wie Huaweis Flagg­schiff P50, eine runde Dual-Kamera zu besitzen. Die zweite runde Fläche entpuppt sich bei näherem Hinsehen jedoch als externes Mini-Display, das beispiels­weise Nach­richten anzeigen oder als Kame­rasu­cher dienen kann. Huawei P50 Pocket: Externes Minidisplay

Bild: Harper's Bazaar China

Edles Gold und kühles Silber

Das Cover der goldenen Vari­ante des kleinen Fold­ables ist mit geschwun­genen Linien bedruckt, die den Adern von Blät­tern glei­chen. Außerdem soll es vom P50 Pocket ein silber-weißes Modell mit Rauten­muster geben. Auch ein Finger­abdruck­sensor ist vorhanden: Dieser sitzt laut Engadget China aus Sicher­heits­gründen an der Seite des Smart­phones.

Vermut­lich ohne Google-Dienste

Huawei P50 Pocket: Ganz schön edel!

Bild: Harper's Bazaar China Da sich die US-Sank­tionen aufgrund des Handels­streits zwischen den USA und China auch weiterhin auf Huawei-Geräte auswirkt, ist nicht mit vorin­stal­lierten Google-Diensten auf dem P50 Pocket zu rechnen. Statt­dessen könnte das Pocket-Phone mit Huaweis eigenem Open-Source-Betriebs­system HarmonyOS auf den Markt kommen, das jedoch genau genommen auch auf Android basiert. Bislang erwähnt das Unter­nehmen nur den Start des Fold­ables in China. Ob und wann es nach Europa kommt, bleibt abzu­warten.

Wie gefällt Ihnen das unge­wöhn­liche Design des Huawei P50 Pocket? Wir freuen uns wie immer auf Ihre Rück­mel­dung in den Kommen­taren. Weitere Infos über das außer­gewöhn­liche Huawei P50 Pocket finden Sie in einer weiteren Meldung.